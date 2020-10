Nordjyder vandt tæt kamp

Busenius og Rødovre tabte med et mål til de stærke jyder fra Aalborg. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Aalborg vandt en intens kamp, der blev overstrålet af stærkt målmandsspil af begge mandskaber.

Af Peter Fugl Jensen

Steffen Klarskov fra Rødovre skulle have fem forsøg til at finde vej til nettet. Forinden havde han haft fire store muligheder, den ene slår han et ’tennisslag’ på sin egen retur, tæt under mål, men i femte forsøg lykkedes det og det var et slagskud fra blå linje.

Et drøn på indersiden af stolpen. Afsender var nordjydernes første målscore Martin Lefebevre, der var tæt på at bringe gæsterne i front.

I den anden periode stod Janis Voris gang på gang, hvor han skulle og reddede sine holdkammerater fra en afklapsning. Hele 16 redninger havde den unge lettiske keeper.

Phillip Schultz gik forrest, da der resterede fem minutter af 2. periode. Med en energisk forechecking vandt han pucken og Rødovre fik efterfølgende powerplay i fire minutter. Det red stormen af, for Aab havde været totalt dominerende i 2. periode.

Den største mulighed i Rødovres powerplay fik Aabs Daniel Madsen, da han fik en friløber, men periodens store helt, set med publikums øjne, var Janis Voris og han reddede igen.

Jonas Jakobsen sidder formentlig i bussen på vej hjem og tænker: ”Hvordan pokker gik det lige til, at jeg ikke scorede i dag.” Bag fra målet åbnede Jeppe Jul Korsgaard fuldstændig Rødovres defensiv med en eminent pasning til Jonas Jakobsen, som havde tomt mål, men Janis Voris sprællede igen, reddede og leverede dagens detalje.

Mighty Bulls kom frem til flere store scoringsmuligheder i 3. periode, hvor de jagtede en udligning, men her kunne George Sørensen vise, hvorfor nordjyderne har valgt ham til første målmand.

Med 02:08 tilbage af kampen var heldet dog med den jyske keeper, da Rødovres Asperup, Klarskov og Cheek udspillede gæsternes defensiv og pucken gled ind på indersiden af stolpen og pucken lå løs på målstregen, mens der lød et stort gisp gennem hallen. Efter et videotjek var sagen klar – der var ikke mål.

Rødovre trak Janis Voris ud til fordel for en ekstra markspiller med 2:08 tilbage af kampen.

Janis Voris var ’man of the match’, men han blev fulgt tæt af Aabs Martin Lefebvre.

