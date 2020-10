Avarta blev nedlagt i Næstved. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Næstved i toppen af 2. division vandt sikkert med 3-0 over bundholdet Avarta.

Af Peter Fugl Jensen

Heller ikke denne gang kunne Avarta finde vej til nettet i en turneringskamp, da topholdet Næstved også afviste Avartas offensiv. Dermed har Avarta ikke scoret i 282 minutter og i de seneste tre turneringskampe.

Du kan læse om kampen her…

Efter en hård uge med tre kampe på seks dage, venter et mere overkommeligt program for bundholdet fra Espelunden. Man kan konstatere, at nu skal der point på kontoen og dag 1 for Avarta starter søndag den 18. oktober, når HIK kommer på besøg i Espelunden.