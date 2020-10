Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Nogle har bare et nemmere job end andre. Telefonsælgere må HELT klart have det mest umulige job.

Af Chrummer

Der er selvfølgelig forskel på, HVAD man skal sælge, men ellers må det være det job, hvor man bare går trist hjem fra arbejde HVER dag. Man har bare fået så mange ”NEJ TAK” på een dag, som Morten Østergaard og Frank Jensen har fået til en julefrokost – til sammen.

Men den sælger som ringede til mig i går, var nok ude i en ”Mission Impossible”. Han ringede fra Politikens forlag og ville sælge mig et abonnement på et månedlig madmagasin.

Det er der såmænd ikke noget skidt i som udgangspunkt. Jeg kan lide mad – især god mad, så jeg kunne sagtens være i målgruppen. Ja, det var jeg, indtil den unge sælger begyndte at forklare om det nye madmagasin:

”Ja, det er jo et spændende magasin om mad med både artikler og opskrifter. Det er anderledes end andre madmagasiner, da magasinet har fokus på bæredygtighed… Hallo er du stadig med på linien.”

Jeg svarede: ”Ja – indtil videre – men fortsæt.” – ”OK – jamen som sagt et magasin med fokus på bæredygtighed. 90% af opskrifterne er f.eks. lækre veganske madretter…Hallo, er du der…??”

”Ja – jeg er her – men den får du sgu ikke rigtigt solgt til mig. Jeg må desværre skuffe dig. Skulle jeg vælge mellem et abonnement på et vagansk madmagasin eller ”Vagttårnet” – Så blev det sgu nok ”Vagttårnet” – Ved I godt derinde hos Politiken, at der faktisk kun er cirka TO procent af befolkningen, som er veganere? Jeg ved godt, man skulle tro, der var flere – MANGE flere. Men kunderne står nok ikke ligefrem i kø – ja, måske ville magasiner som ”Pædofil-Magasinet”, ”Sexkrænkerens Månedsmagasin” eller månedsmagasinet ”Dyre-

plager” statistisk have lige så mange potentielle læsere som et vegansk madmagasin. Vidste du eksempelvis, at der findes 2,6 millioner biler i Danmark og at 88% af befolkingen over 18 år har kørekort.

Men alligevel er kun 236.000 medlemmer af FDM! Kan du så regne potentialet ud for et madmagasin for veganere???

Faktisk er 98% af befolkningen IKKE veganere. Jeg skal selvfølgelig ikke bestemme Politikens salgsstrategi – men skulle jeg sælge et madmagasin, så tror jeg sgu, jeg gik efter målgruppen på 98%.”

Jeg kunne næsten mærke livslysten sive ud af min unge sælger-ven. Så jeg måtte prøve at redde hans dag:

”Prøv at hør her Silas. Det har jo ikke noget med dig at gøre. Du har bare et lorteprodukt. Ja, og jeg er jo lidt af en anti-veganer. Jeg har jo SKREVET alt muligt om de tosser i min klumme, på Facebook og alt muligt. Prøv at høre om du må være sælger på ”Gør det selv”, ”Bilmagasinet” eller noget mere macho i stedet for. Så ringer du til mig igen og så køber jeg det. Aftale?”