Markedsfør dig fornuftigt

SPONSORERET INDHOLD Markedsføring er en meget bred kategori. Der er mange discipliner inden for markedsføring, og der er mange metoder til at markedsføre sin virksomhed og sine produkter.

De mange metoder til markedsføring er ikke alle lige gode. Blandt dem er der nogle, der er bedre end andre. Der er alt fra metoder, der kan opfattes som spild af tid, til metoder, der giver rigtig god markedsføring og mange flere kunder.

Brug budgettet fornuftigt

I de fleste virksomheder er der et begrænset budget til markedsføring. Man er nødt til at holde sig inden for det budget, fordi der ikke er flere penge i virksomheden. Derfor er det vigtigt at vælge den markedsføring, der bedst kan betale sig.

God markedsføring vil skaffe flere penge til virksomheden. Så kan der være flere penge til markedsføring fremover. Men det er kun sådan, hvis man vælger den markedsføring, der giver det bedste resultat. Ellers smider man bare markedsføringspengene ud ad vinduet.

En god metode

Skal du fx markedsføre dit mobilselskab, så kan du vælge at bruge en masse penge på banner-annoncer. De kan vise jeres gode tilbud, men de vil ikke give det bedste afkast i forhold til investeringen.

“Traditionelle banner-annoncer har plaget os helt siden internettets stenalder. Alle hader dem og ingen klikker på dem. Alligevel bruger erhvervslivet hvert år milliarder af kroner på banner-annoncering. Kun de færreste har opdaget at Advertorials er 500 gange så effektivt og en langt billigere form for online marketing“, Nicolas Fredriksen, Mobilselskabet.dk.

En god metode til markedsføring er altså advertorials .

Hvad er advertorials?

Har du endnu ikke hørt om advertorials, så har du ikke hørt efter i timen. De er blevet brugt længe. Men man skal netop høre efter – eller se godt efter. En advertorial er nemlig en reklame, der ligner en artikel. Du har helt sikkert selv set flere af dem, men du har nok ikke lagt mærke til, at de var reklamer.

Man bliver ikke så irriteret på en advertorial, som man gør på en banner-annonce. Det er, fordi en advertorial giver noget. Den ringer ikke bare på din dør for at sælge dig en støvsuger. Den ringer på for at fortælle dig, hvordan du bedst bruger en støvsuger – og det kan de fleste bruge til noget.

Kunderne vil have indhold

Advertorials er gode til markedsføring, fordi de giver kunderne noget. Der er indhold i dem. De kan indeholde gode råd, spændende historier eller noget andet nyttigt. De er ikke spild af tid, fordi man får noget ud af dem. Ligesom man gør med artikler, der ikke har spor af reklame i sig.

Forbrugerne vil have indhold i dag. De vil lære din virksomhed at kende, før de vil købe noget fra den. Derfor skal du give dem indhold. Giv dem advertorials, og du viser dem, at de trygt kan handle hos dig. Giv dem godt indhold, og de vil begynde at opfatte dig som den ekspert, man skal gå til. De vil søge råd hos dig, og de vil købe hos dig.