Lussing i Aalborg

Nicole Leonhardt leverede en god indsats i nederlaget mod EH Aalborg, med otte scoringer. Foto: Privat

Håndbold Rødovre HKs damer løb ind i en alvorlig lussing på hele 33-22 mod 1. divisions suveræne tophold EH Aal-borg, og har en mental lang bustur hjem.

Af Flemming Haag

Det er ikke overraskende, at Rødovre HK måtte tage fra Aalborg uden point mod Liga-nedrykkerne EH Aalborg, men et overbevisende elleve måls nederlag er overraskende stort, set i lyset af, at RH har spillet lige op med Roskilde Håndbold og Hadsten Håndbold som begge ligger i top fire.

RH fulgte godt med i kampens start.

Rødovre fulgte godt med fra kampens start, hvor stillingen var 4-3 efter otte minutter. Sophia Nielsen reducerede til 6-4, Nikoline Brøns til 9-5 og Nicole Leonhardt til 9-6 midt i første halvleg. Med to scoringer, reducerede Nicole Leonhardt til 12-8 med ti minutter til pausen. Christina Søndergaard til 14-9, Nicole Leonhardt til 15-10 og keeper Stinne Strøjr Hansen på straffekast til 15-11, fem minutter inden pausen. Med to scoringer af hjemmeholdet og en enkelt scoring af Nicole Leonhardt, gik de to hold til pause med en 17-12 føring til hjemmeholdet.

Blev sat af i anden halvleg.

RH var fortsat bagud med fem mål, hvor der var spillet ti minutter af anden halvleg, hvor stillingen var 21-16. Midt i halvlegen reducerede Signe Georgi til 25-17 på straffekast og Nicole Leonhardt på straffekast til til 28-18, hvor der resterede ti minutter af anden halvleg.

Med skiftende scoringer i kampens sidste ti minutter, kunne EH Aalborg notere en sejr på 33-22 og har nu 14 point efter syv kampe, og en imponerende målscorer 201-146.

Næste kamp.

Søndag den 8. november kl. 14:00 mod TMS Ringsted i Rødovre Stadionhal.