Ledige får hjælp til stresshåndtering

Stress rammer ofte ledige, der har svært ved at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet. Foto: SignElements

sundhed Det er en udbredt misforståelse, at det kun er dem som har mest travlt på arbejdsmarkedet, der stresser. Ikke mindst ledige oplever en voldsom stigning i stressniveauet oplyser jobcenteret. Nyt foredrag lærer dig at skabe trivsel, mens du er ledig.

Af André Bentsen

Fakta Undgå ledighedsstress - Lær at skabe trivsel, mens du er ledig

Torsdag den 12. november klokken 16.30-18.

Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Arrangementet er gratis.

Tilmeld dig på rk.dk/sundhedscenter

Hver fjerde Rødovreborger har et for højt stressniveau. Faktisk så højt, at det er sundhedsskadeligt. Men det er langtfra kun folk, der kører med 120 i timen gennem arbejdsmarkedet, der oplever stress.

Ud af de mange stressede i Rødovre, er der ledige borgere, som kan føle sig stressede på grund af jobsøgning, bekymringer og usikkerhed om fremtiden.

”Det oplever de i Rødovre Jobcenter,” fortæller teamchef, Anna Sveistrup Rasmussen.

”I Jobcentret ser vi, at en del borgere kan opleve ledighedsstress. Det gælder især dem, der er såkaldt arbejdsmarkedsparate ledige, som er klar til et arbejde, men som endnu ikke har fundet et. De kan blive stressede af den usikkerhed, der er forbundet med at være ledig på ubestemt tid,” siger Anna Sveistrup Rasmussen.

Gratis foredrag

For at hjælpe ledige borgere med at forebygge og håndtere stress arrangerer Rødovre Sundhedscenter i samarbejde med Folkeuniversitetet i København et gratis foredrag på Rødovregaard torsdag den 12. november. Her er stressrådgiver og forfatter Helle Alsted inviteret til at gøre ledige rødovreborgere klogere på, hvad ledighedsstress er, hvorfor det opstår og hvilke signaler vi skal være opmærksomme på.

Helle Alsted har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi med speciale i stress og relationer. Derudover er hun forfatter til bogen ’Ledig uden stress. Sådan skaber du trivsel som ledig’.

Hendes foredrag er baseret på personlige samtaler med ledige og egne erfaringer med at være ledig. Hun oplever, at mere end hver anden ledige har alvorlige stresssymptomer og hver femte føler sig ensomme. Men sådan skal det ikke være at være ledig.

Råd og praktisk hjælp

På dagen får du konkrete værktøjer til, hvordan du som ledig skaber trivsel og forebygger ledighedsstress. Du får også råd til, hvad du kan gøre, hvis du allerede oplever stress.

”Her kan Sundhedscenteret blandt andet hjælpe,” fortæller Maria Bleiback Clausen, leder i Rødovre Sundhedscenter.

”Sundhedscenteret har løbende stresshåndteringskurser. Derudover samarbejder vi med Jobcentret om tilbuddet ’Job & Trivsel’ for sygemeldte borgere med arbejdsrelateret stress. Her støtter vi borgerne til at håndtere situationen, så de kan genoptage deres arbejde, blandt andet gennem coaching og afspænding”.