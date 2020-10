Krig i Rødovre!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Lad mig sige det med det samme – jeg er katteejer. Lad mig også sige, at flere gange i døgnet har jeg lyst til at slå min kat ihjel.

Af Chrummer

Især når man står op om natten for 3. gang, fordi ”dyret” vil ud. Man står op. Åbner døren, hvorefter kræet opdager, at det stadig regner, vender om og hopper tilbage i sofaen. Eller når den begynder at kradse i møblerne om morgenen, fordi ”morgenmaden” ikke er blevet serveret. Eller når den hoster hårboller op på min hovedpude eller gnubber røv i mit sengetæppe. Der har jeg lyst til at pelse den og hænge den op på væggen som et jagttrofæ.

Men jeg knus-elsker den – fordi den er sin egen. Den er kun i mit hjem, fordi den har lyst til det – selvom man ikke skulle tro det. Den kan ligge i sofaen og spinne, mens den bliver kælet på maven – ja indtil den ikke

gider længere, så får du bare ”kloen” og bliver revet til blods. Ja, lidt som sexismedebatten i Danmark. Den skider også gerne ved siden af kattebakken, et budskab om at ”Nogen har vist glemt at tømme min kattebakke…!!”

Nu kunne man så læse på Facebook Rødovre, at en familie var nødt til at aflive deres kat, fordi den kom hjem og var fyldt med hagl fra et luftgevær. Katten havde åbenbart været på besøg i en psykopats have.

Man skyder sgu da ikke andre menneskers kæledyr. Man kunne jo løbe efter den og råbe højt, eller give den et strint med en vandpistol. Katte har det nemlig med at holde sig væk, hvis de ikke føler sig velkommen. Ligesom ham der skød, nok heller ikke har skide mange venner. Men at skyde den? Seriøst ?

Men hvis det er en måde at tackle problemet på, så er der jo lukket op for en hel ny verden af muligheder for at skille sig af med irriterrende elementer.

Naboens unge skriger igen. KAPOW. Stilhed. Hov cykellist, du glemte at række hånden ud. KAPOW. Hvad fanden, en billist der kører i midterbanen på motorvejen. KAPOW. Hov, sprang du lige over i køen? KAPOW. Come on, jeg er ikke den eneste, som foretrækker en hurtig maskingeværsalve i stedet for at skulle diskutere med folk Men så var det, jeg slog op på nettet. Man må faktisk ikke skyde andre mennesker. Heller ikke engang, hvis de er trælse. ØV ØV ØV. Og ved du hvad, jeg også fandt ud af? MAN MÅ FAKTISK HELLER IKKE SKYDE ANDRE FOLKS KATTE – heller ikke selvom katten skulle komme ind på din lille patetiske undskyldning af en matrikel!

Nå, men skulle den skydeglade person læse med her (ja, det kræver jo at vedkommende kan læse eller kender nogle der kan – ja, chancerne er nok små) – så vil jeg gerne sende dig en hilsen: Skulle jeg finde ud af, hvem du er, så vil jeg gerne inviterer dig på besøg i min have. Så ville jeg binde dig nøgen til mit æbletræ (det med den ru bark) og smøre dig ind i død mus og lade katten bruge dine baller som kradsebræt. Det er næppe ulovligt, du er jo trods alt på mit grundstykke!