Kom med Lokal Nyt til Halloween i Tivoli

Halloween i Tivoli er noget helt særligt. Sammen med Tivoli sender vi to personer af sted til en hyggelig uhyggelig aften i den gamle have.

Vi ved, at indespærringen og manglende på kild i maven har gjort lattermusklerne slappe derude i de små Rødovrehjem. Derfor sender vi nu dig og din bedste ven en tur til halloween i Tivoli - hvis du altså tør nævne, hvem du gerne vil have med til hyggelig uhyggelig aften.

Af André Bentsen

I år bliver det 15. gang, at Tivoli tager hul på Danmarks største Halloweenfest.

I år bliver bliver det med flere nye scenografier, forestillinger og hele 21.825 nyhøstede græskar og mindst to gæster fra Rødovre.

I samarbejde med Danmarks sjoveste have, sender vi nemlig to rødovreborgere for fuld smadder ind på den store legeplads med et farvet bånd om armen, der giver ‘all you can eat’ af karruseller og gys i maven.

Blandt årets nyheder bliver ‘Kirkegården’ med omvandrende levende døde i området ‘De Hængende Haver’ på kanten af Tivoli Søen.

Halloween i Tivoli finder sted fra 9. oktober til 1. november og følger alle COVID-19 restriktioner og anbefalinger, så gæsterne og medarbejderne er sikret en tryg oplevelse.

Hvis du vil vinde en tur, skal du stemple ind på vores Facebookside og skrive, hvem du gerne vil have med på turen.

Så får I måske mulighed for at besøge Det Hjemsøgte scaryhouse og meget andet.

Programmet tæller nemlig, udover forlystelserne, også DM i kæmpegræskar, udskæring af Danmarks største græskar, børneforestillinger samt Monsters Night Out optog med mere.

Forlystelserne og restauranterne er åbne og suppleres af knap 35 boder med alt fra vanter, scary-

kostumer til lune retter.



”For 15. gang åbner vi portene for Halloween, der i år byder på masser af nye scenografier og oplevelser til alle aldersgrupper. Vores erfaring er, at vores gæster over sommeren er blevet verdensmestre i at holde afstand samt vise hensyn og vi følger naturligvis alle COVID-19 anbefalingerne til punkt og prikke. Vi udleverer fortsat gratis mundbind til ture i de vilde forlystelser samt i det Hjemsøgte scary-

house,” siger pressechef i Tivoli, Torben Plank.

DM i kæmpegræskar den 10. oktober

For 13. gang afholdes DM i Kæmpegræskar i Tivoli. Konkurrencen foregår foran Nimb, der finder sted lørdag den 10. oktober klokken 11.30.

Sidste år blev det Jens Peder Skønager fra Ribe, der vandt med et græskar på 446,3 kilo.

Vejret i år har været godt, så meldingerne fra græskar-deltagerne er, at de har ambitioner om at slå Danmarksrekorden på 589,4 sat i 2018.

Ny APP giver ikke fysisk kø foran scaryhouse

Alle forlystelserne er åbne under halloween, og igen i år er der forlystelser, som kun er åbne under Hallo-

ween i Tivoli. Som eksempelvis ‘Det Hjemsøgte’ område i Skærsilden under Rutschebanen, hvor skuespillere optræder som uhyggelige karakterer i de mørke gange.

Gæsterne skal være 12 år for at komme indenfor, samt iført mundbind og man behøver ikke stå i kø, men bare se sin tid på den nye app.