Klub 27 sætter kapselrekord

Børnene fra Klub 27 viser nogle af deres indsamlede kapsler frem, mens pædagogstuderende, Monika, holder styr på tropperne. Foto: Jon Henriksen

Rekord Skal man tro børnene fra Klub 27 kan der være alt imellem 600 og tre millioner kapsler i det hjemmebyggede papslot beklædt med kapsler, der i disse dage pryder hobbyrummet i den store SFO. Men der er faktisk ’kun’ 4543, lige akkurat nok til at komme i Børnenes Rekordbog.

Af André Bentsen

Neeeeeeej, var det ikke tre millioner? Børnene fra Klub 27 er ikke helt enige om, præcis hvor mange kapsler de har samlet sammen de sidste to måneder, men det er mange, rigtig mange.

Faktisk så mange, at de nu er på vej til at skrive sig ind i Børnens Rekordbog, den bog, som mange børn ynder at læse som noget af det første, de selv får lov til at vælge godnatlæsning.

Her kan man læse om mærkværdige rekorder for børn, sat af børn.

Næste udgave bliver med deltagelse fra Rødovre.

Med 4543 kapsler, i skrivende stund, har børnene fra den store SFO på Hendriksholm Skole nemlig slået den eksisterende rekord tilpas nok til, at de kan kalde sig rekordindehavere.

”Og det er lidt sejt,” siger de i kor.

Det er pædagogstuderende, Monika, der har engageret børnene i den bæredygtige aktivitet.

”Vi er i gang med at sende det endelige resultat ind til forlaget, men det er ikke kun rekorden i sig selv, der er vigtig, det er selve processen,” forklarer hun.

Styrker selvtillid

Indsamlingen og måden, børnene har gennemført den på, har nemlig været med til at styrke deres selvtillid.

”Vi vil gerne give dem et boost og det har været godt for dem at mærke, hvordan resten af klubben og skolen har støttet op og hjulpet. Samtidig er det en anderledes aktivitet, som man kan huske og som gør en forskel.

De har samlet op både til konfirmationer og på jorden rundt omkring i Rødovre,” forklarer Monica.

Børnene selv griner højlydt, mens de leger med de mange kapsler.

”Det har været sjovt at samle ind og vores familier har også hjulpet,” siger Melanie inden veninden Freja tager over.

”Man skal stoppe med at smide kapsler og andet skrald på jorden i det hele taget, så det har været en god ting, at vi har samlet dem op,” siger hun.

Veninderne Nicoline og Victoria fortsætter:

”Der er måske en enkelt skrue dernede også, så den tæller nok ikke med, men det er fedt, at vi har nok til at være med i en rekordbog. Også selvom der nok er flest ølkapsler.”

”Ja, og colakapsler,” slutter Melanie.