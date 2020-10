Indret børneværelset med dit barns yndlingsvenner fra tv

SPONSORERET INDHOLD Som forældre kan man have én måde at indrette sine børns værelser på – men dine børn har typisk nogle helt andre ønsker til, hvordan deres værelse skal se ud.

SPONSORERET INDHOLD

I dag kan du få et væld af møbler og andet indretning med alle de figurer fra tv, som dit barn elsker højest, og dine børn vil med garanti juble over at have alle deres bedste tv-venner omkring sig i værelset.

Værelset som dit barn vil være stolt af at vise frem

Børn elsker at vise de ting og det legetøj frem, som de er glade for og stolte af. Tænk bare på de mange børnetegninger, som børnene stolt kommer hjem og præsenterer. Hvis barnet selv har været med til at indrette sit værelse, eller hvis det er indrettet med nogle af deres yndlingsting, så vil værelset også være noget, som alle hjemmets gæster begejstret vil få vist frem.

Der findes uendelige muligheder – små som store – for at give børneværelset lidt ekstra sjov. Det kan f.eks. være gardiner eller et tæppe med barnets yndlingsfigurer, et ur, en opbevaringskurv eller større møbler som en lænestol eller en seng.

Den ultimative barneseng

Noget af det sejeste for et barn er at have en seng med lige præcis den tv-figur, som de ser mest op til. Og heldigvis findes den slags senge da også med et væld af forskellige figurer. Du kan f.eks. finde de seje senge hos kidsdreamstore.dk, hvor du bl.a. kan vælge imellem senge med:

Spiderman

Gurli Gris

Frozen

Paw Patrol

Biler

Minnie Mouse

Pyjamasheltene

Hvem vil dit barn elske at falde i søvn med hver aften? Hvis du ikke synes, at du vil investere i en hel, ny seng i børneværelset, kan du også få et stort udvalg af sengetøj og puder med tv-figurerne på.