Indbrud på stribe

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner i tre konkrete sager.

Af Christian Valsted

Der har været en sand bølge af indbrud i Rødovre den seneste uge og Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner i tre konkrete sager.

I perioden fra den 25. september til den 4. oktober har en gerningsmand været på spil i en villa på Damhus Boulevard, hvor der blandt andet var stjålet værktøj og vin.

Den anden sag handler om et villaindbrud på Rødovre Parkvej den 2. oktober, hvor en tyv, i mørk anorak, stak af fra villaen ved 22-tiden. Tyven beskrives som en dansk udseende mand, cirka 190 cm høj, cirka 30 år, slank, sort kort hår og med spids næse.

Fredag den 2. oktober var den også gal på Varnæsvej, hvor et vindue, i tidsrummet fra klokken 12.15 og 15.45, var brudt op. Ifølge politirapporten var der blandt andet forsvundet porcelænsfigurer og smykker. Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, som måtte have bemærket noget mistænkeligt i alle tre sager.

Centervagt fangede tyv

En centervagt måtte søndag eftermiddag klokken 17.25 tilkalde politiet efter at have eftersat og tilbageholdt en 33-årig butikstyv fra Frederiksberg, der var stukket af med en del tøj. Politiet sigtede manden, der erkendte.

Stor bøde i vente

Der venter en 26-årig mand en klækkelig bøde for at køre bil uden kørekort. Manden blev standset i en varebil af en politipatrulje på Jyllingevej torsdag den 1. oktober klokken 17.05 og det viste sig, at den 26-årige tidligere i år havde fået inddraget sit kørekort. Derfor vanker der nu en bøde af de store. Manden blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket som udgangspunkt koster en bøde på 7.000 kroner første gang. Anden gang er bøden 8.500 kroner og tredje gang er bøden på 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres.