Hvordan får du pulsen op? Hver 10. borger får brev om bevægelsesvaner

En ny landsdækkende undersøgelse skal vise, hvor aktive vi er i vores hverdag. Derfor har hver 10. rødovreborger fået brev i e-Boks om deres bevægelsesvaner. Foto: Arkiv

bevægelse En ny undersøgelse skal afdække, hvor aktive vi er i vores hverdag. Hver 10. borger får i dag et brev i e-Boks om deres bevægelsesvaner.

Af Christian Valsted

Fakta Danmark i Bevægelse undersøger bevægelsesvaner, adfærd og motiver og kobler det med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, for eksempel cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder. Spørgeskemaet sendes til cirka 400.000 borgere over hele landet. Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 millioner kroner.

Hører du til den gruppe af borgere der får sved på panden med en løbetur rundt om Damhussøen eller får du bevægelse gennem havearbejde, rengøring eller leg med børnene? Uanset hvordan du bevæger dig, vil forskere fra Syddansk Universitet gerne vide mere om dine bevægelsesvaner og derfor modtager hver 10. rødovreborger, voksne over 15 år, i dag et brev i deres e-Boks med et spørgeskema fra projektet ’Danmark i Bevægelse’, der skal gøre forskerne klogere på, hvordan og hvor meget vi bevæger os.

Danmark i Bevægelse er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme, og når undersøgelsen er færdig, får hver kommune en opgørelse over potentialet til at få flere i gang med fysisk aktivitet i netop deres område. Derfor er undersøgelsen et værdifuldt værktøj, når Rødovre fremover skal prioritere og planlægge sundhedsindsatser.

”I Rødovre har vi allerede særligt fokus på det sociale og fysisk aktive hverdagsliv gennem projektet ’Vores Sunde Hverdag’. Her arbejder vi for at fremme motivationen til at træffe sunde valg, og holde fast i dem, på trods af dagligdagens mange gøremål og udfordringer. De konkrete indsatser udvikler vi sammen med borgerne. Men det er klart, at den viden vi vil få fra så stor en undersøgelse som Danmark i Bevægelse, kan være en hjælp til at målrette de indsatser endnu mere,” udtaler formand for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), i en pressemeddelelse.

Som en ekstra motivation for at få så mange som muligt til at svare, vil alle, der får spørgeskemaet i deres e-Boks og svarer på det, have en chance for at vinde 10.000 kroner skattefrit.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.