Hvor mange udgifter bruger du på marketing i måneden?

SPONSORERET INDHOLD Der er en god grund til at man bruger penge på marketing hver måned. Marketing er nemlig den måde man bringer sit budskab og viden om sin virksomhed ud til potentielle kunder på.

Marketing kan dog samtidig hurtigt gå hen og blive en smule dyrt. Læs med her og se, hvordan du kan finde ud af, hvor mange penge du egentlig bruger i måneden på marketing, samt hvordan du eventuelt kan gøre denne udgift mindre.

Har du styr på økonomien i virksomheden?

Hvis du gerne vil vide hvor mange penge du bruger i måneden eller om året på din markedsføring, så er det vigtigt, at du sørger for generelt at have et begreb om hvor mange penge det er du bruger i måneden på diverse udgifter i forbindelse med din økonomi. Med andre ord har du brug for at få styr på hele din virksomhedsøkonomi.

Du kan eventuelt vælge at hyre en revisor en bogholder, som kan holde styr på denne for dig. Hvis virksomheden er stor nok (eller hvis du ikke er specielt god til sådanne ting selv) så kan du sagtens forsvare at have denne udgift.

Alternativt kan du også selv prøve at danne dig et overblik over din økonomi ved at benytte et fuldautomatisk regnskabsprogram . På nettet kan du finde mange af sådanne rigtig gode programmer, som kan hjælpe dig med at få styr på din økonomi igen, simpelthen ved at give dig et meget bedre overblik over situation.

Og når du først har fået styr på hele din økonomi, er det meget nemt at se hvor meget det egentlig er du bruger i årsbasis på din markedsføring – samt hvorvidt du bør overveje at spare.

Sådan kan du spare på markedsføringen

Der er dyre måder at føre markedsføring på og så er der de lidt billigere måder. De dyre måder inkluderer blandt andet at du køber en masse reklamefilm for dit firma, som du betaler for at skulle fremvise på forskellige filmkanaler eller på nettet diverse steder.

De billigere metoder inkluderer markedsføring via de sociale medier, hvor man blandt andet sponsorere diverse influencers til at lave markedsføring for ens firma og ens produkter. Men det kan også betyde at man gør mere ud af, at man selv er mere til stede på de sociale medier – hvor man for eksempel besvare spørgsmål som ens kunder måtte stille en på disse medier.

Hvilken form for markedsføring du skal lave, kommer sådan set meget an på hvordan din virksomhed er og hvad det er du sælger.

Hvis du godt kunne overveje at prøve dig af med forskellige former for markedsføringsstrategier, som du ikke har prøvet før, kan det være en meget god ide at hyre en person, som netop har erfaring med det. På den måde har du større sandsynlighed for at det bliver en succes, fordi de ved hvordan man skal gribe sagen an – fremfor at du forgæves prøver dig af med forskellige ting.