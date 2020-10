Hvis du ikke går til idræt får du et fucked up liv

Ungdomsforsker Søren Østergaard på scenen i Viften. Foto: Red.

idræt Til idrætskonferencen var der desværre kun få lokalpolitikere, som måske vil se lidt mere positivt på idrætslivet fremover, hvis de havde hørt ungdomsforsker Søren Østergaards foredrag.

Af Peter Fugl Jensen

Citat Søren Østergaard: ”Hvis du ikke går til idræt får du et fucked up liv.”

Hvorfor giver artiklen noget af svaret på.

Selvom flere politiske partier har udtrykt, her i avisen og på Facebook/Rødovre Lokal Nyt, at Rødovres faciliteter er gode nok, at der bruges masser af penge på idræt og taler om mørketal, når det gælder Rødovres mange bundplaceringer indenfor idræt, så er fakta bare afgørende for en objektiv tilgang. Ud fra fakta er det ganske simpelt noget møg i Rødovre.

Der kom flere fakta under lørdagens konference og nogle af dem leverede ungdomsforsker Søren Østergaard. Fakta, der måske ville kunne få lokalpolitikerne til at prioritere idræt højere eller i det mindste have en moderne tilgang til den lokale idræt.

“Men hvorfor,” sidder ud måske og tænker. Fordi det er vigtigt.

Forebygger ensomhed

Søren Østergaard havde nogle fantastiske pointer, som idræt byder vores børn og unge. Men et mere rigtigt publikum havde været politikerne, for de trænger til at åbne øjnene for lige præcis de værdier, som Søren fortalte om.

”Idræt modner og giver mod. Dem der dyrker idræt bliver bedre i skolen og de bliver bedre til at række hånden op,” konstaterede ungdomsforskeren, som har haft arbejdet i 25 år. Han fortsatte:

”12% af Danmarks unge lider af ensomhed, men fakta er, at ensomhedstal er meget lave hos de unge, der dyrker idræt. Ikke kun i Danmark, men det er fakta for alle unge i hele Vesteuropa,” konkluderede Søren Østergaard.

At vinde ligger i bund for børn

En analyse foretaget hvert fjerde år i de sidste 20 år viser, at børn fra Danmark, hvilket går igen i hele Vesteuropa, at det primære formål med at dyrke idræt for børn er:

At blive bedre At have det sjovt At være sammen med venner

I bund ligger: At vinde.

En pige, som blev interviewet til analysen, havde sagt det meget rammende: ”En god træner er god til at lære fra sig, fortæller tingene to gange og så viser det… og så er han/hun sød ved alle.”

”Det er altså vigtigt med kvalitet, som børn møder ude i foreningerne. Kvalitet bygger bro og kvalitet er vigtigst af alt,” slog Østergaard fast.

Når det gælder unge er prioriteringen en smule anderledes:

At det er sjovt At jeg kan udvikle mig og blive bedre

I bund ligger: At være sammen med mine venner til idræt

