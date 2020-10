Hvem er Årets Ildsjæl

Glæden var stor, da Stafet for Livet vandt sidste år. Hvordan det ender i år afhænger af, hvem der nomineres. Foto: Brian Poulsen/arkiv

årets ildsjæl Det er ikke kun i byens idrætsforeninger og små skraldeopsamlingsgrupper, at der hver dag er ildsjæle, som gør en kæmpe forskel for borgerne i Rødovre. På det sociale frivillige område brænder masser af mennesker for en sag, men hvem af dem skal være Årets Ildsjæl?

Af André Bentsen

Fakta Skriv hvem du mener, prisen skal gå til i en begrundet indstilling med dit navn og telefonnummer til: Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller skriv en e-mail til rk@rk.dk og skriv: ”SOC – Årets Ildsjæl” i emnefeltet. Send din indstilling senest den 1. november.

Hvordan kåringen af Årets Ildsjæl kommer til at foregå i år, er endnu ikke fastlagt, men vil blive tilrettelagt under stor hensyntagen til corona-situationen.

Yderligere informationer om selve dagen vil kunnet læses i avisen op til kåringen.

Rødovre Kommune ved endnu ikke, hvordan de kommer til at hylde og fejre Årets Ildsjæl.

Faktum er imidlertid, at selv under coronakrisen, ja måske i virkeligheden i særdeleshed her, kan man se vigtigheden af det sociale frivillige arbejde, som ildsjæle gør for andre i vores by. Spørgsmålet er, hvem der skal være med i finaleopløbet om at løbe med den meget flotte titel og det store skulderklap, som en indstilling i sig selv er.

Det er med andre ord blevet tid til at indstille en eller flere personer, som fortjener at blive aner-

kendt for deres frivillige arbejde.

En ting, Rødovre Kommune har gjort siden 1999 med en festlig aften for byens mange frivillige ildsjæle for at fremhæve og værdsætte det store frivillige og sociale arbejde, der bliver udført i Rødovre.

Coronafejring

Gennem de sidste mange måneder har verden set anderledes ud, hvilket også har haft betydning for de frivillige indsatser på det sociale område. Det har været sværere at mødes og at afholde de traditionsrige arrangementer, vi kender i Rødovre.

Men nye indsatser er også skudt frem, vi har måtte hjælpe hinanden og holde liv i fællesskaberne på andre måder, måske det er her i dette segment, at Årets Ildsjæl skal findes, eller måske har fraværet af de faste fællesskaber understreget betydningen af et stykke arbejde, der ikke har kunnet udføres på normal vis.

En rollemodel

Derfor er der også særlig grund til at glæde sig til december, når Rødovre Kommune kårer Årets Ildsjæl 2020. Alle kan indstille kandidater til Årets Ildsjæl. Prisen gives til en person, gruppe eller forening, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde inden for social- og sundhedsområdet i Rødovre.

”For at blive Årets Ildsjæl skal man være en del af og have gjort en særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde, være en god rollemodel for det frivillige sociale arbejde og være med til at motivere og øge interessen for det frivillige sociale arbejde,” understreger komitéen, der uddeler prisen.

Indstillingerne bliver nemlig bedømt af en komité, der består af formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Seniorrådet, formanden for Handicaprådet, formanden for Udsatterådet, frivilligkoordinatoren i Rødovre Frivilligcenter samt redaktøren fra Lokal Nyt.