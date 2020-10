Hvad er bundskat?

SPONSORERET INDHOLD Det danske skattesystem er en kompliceret størrelse, og det er med at holde tungen lige i munden, når du skal sætte dig ind i, hvordan det hele er skruet sammen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Du betaler nemlig ikke bare skat. Du betaler bundskat, kommuneskat og kirkeskat – og måske endda også topskat. Alt sammen noget som langt hen ad vejen bliver håndteret gennem din arbejdsgivers lønadministration.

Bundskatten ligger i 2020 på 12,11%. Har du en månedlig indtægt, der overstiger det personfradrag, du har, kommer du automatisk til at betale bundskat.

Bundskatten er en del af den indkomstskat, som du betaler til staten. Når dit personfradrag er brugt, skal du betale en bundskat af den resterende del af din indkomst, der i 2020 svarer til 12,11 %.

Langt de fleste danskere betaler bundskat, mens en mindre del af befolkningen også betaler topskat.

Er der en grænse for, hvornår du skal betale bundskat?

Ja, det er der. For at komme nærmere ind på grænsen for bundskat bliver vi nødt til lige at tune os ind på begrebet personfradrag.

Hvert år bliver du tildelt et personfradrag. Dit personfradrag er en individuel ting, der blandt andet bliver beregnet ud fra, hvor høj din månedlige indtægt er.

Dit personfradrag er skattefrit.

Langt de fleste danskere har en månedlig indtægt, der overstiger deres personfradrag. Og her kommer bundskatten ind i billedet.

Når du tjener mere, end hvad der svarer til dit personfradrag, skal du betale bundskat.

Hvad er trækprocenten for bundskatten?

Bundskatteprocenten ligger i 2020 på 12,11%, og skatteprocenten for bundskat ændrer sig gerne fra år til år. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke alene skal betale bundskat.

Er du medlem af folkekirken, betaler du også kirkeskat, og uanset hvor du er bosiddende i landet, skal du også betale kommuneskat.

Kommuneskat versus bundskat

Kommuneskat og bundskat er to slags skatter, som langt størstedelen af den danske befolkning betaler hver eneste måned.

Som ordet kommuneskat antyder, går kommuneskatten til at drive den kommune, som du nu engang er bosat i. Hvor meget, du skal betale i kommuneskat, afhænger af hvilken kommune, du tilhører.

Beregning af bundskat: Hvordan ved du, hvor meget du betaler?

Beregningen af bundskatten foregår helt automatisk. Det er ikke noget, du selv behøver at bryde din hjerne med. Men er du nysgerrig efter at vide, hvor meget du egentlig betaler i bundskat, så kan vi fortælle dig, at den beregnes af din månedlige indkomst ud fra hvor stort et personfradrag, du har.

Du kan se på din lønseddel, hvor meget du betaler i skat hver måned, og du kan også se nærmere på dine skatteoplysninger ved at logge dig ind på Skattestyrelsens hjemmeside.

Bundskat vs. topskat – hvad er forskellen?

For at betale bundskat skal du tjene mere end dit personfradrag. For at betale topskat skal din årlige indkomst overstige 531.000 kr (efter AM-bidraget er trukket fra).

Bundskat og topskat er i og for sig ens for alle danske borgere. Det er bare langt fra alle, der har en stor nok indkomst hver måned til, at de både skal betale topskat og bundskat.

Hvad er mellemskat?

I Danmark kørte vi over en længere periode med tre forskellige slags indkomstskatte:

Bundskat Mellemskat Topskat

Sådan er det dog ikke længere. Topskat, mellemskat og bundskat er et overstået kapitel, og det har det været siden 2009.

I 2009 blev mellemskatten afskaffet. Skattesatsen for mellemskat lå på daværende tidspunkt på 6 %. I dag opererer vi kun med bundskat og topskat.

FAQ

Hvad er bundskat?

Bundskat er en del af det danske indkomstskattesystem, og størstedelen af alle danskere betaler bundskat.

Hvornår skal man betale bundskat?

Du skal betale bundskat, når du har en månedlig indkomst, der overstiger det skattefrie personfradrag, som du er blevet tildelt.

Hvem betaler bundskat?

Det gør stort set alle danskere, der har en indkomst hver måned. Kun de, der tjener mindre end deres personfradrag, skal ikke betale bundskat.

Hvor meget er bundskat?

Skatteprocenten for bundskat ligger i 2020 på 12,11 %. Taksten kan dog ændre sig fra år til år.