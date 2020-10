Håbløs defensiv

Mighty Bulls tabte for fjerde kamp i træk og lukker tabellen af. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovres spil i egen zone er elendigt, hvilket var den grundlæggende årsag til Mighty Bulls fjerde nederlag på stribe.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovres fans kan glæde sig over et godt powerplay for første gang i mange sæsoner. Dog ikke i dagens kamp.

Og de kan også glæde sig over en sprudlende offensiv.

Men i størstedelen af elitesport bygges sejre op fra defensiven og den er tæt på håbløs hos Rødovre. Der bør ikke herske tvivl om, at det må være topprioritet hos cheftræner Thor Dresler, indtil aftalerne er på plads og de ekstreme personlige fejl er minimeret.

Rødovre lagde stærkt ud i den første periode, men tre udvisninger ødelagde rytmen for hjemmeholdet og Esbjerg overtog fuldstændig spillet, så det var et sandt bombardement mod tyrenes mål.

I det andet powerplay sendte Brady Shaw pucken på undersiden af overliggeren med en styring. Målet kom dog i samme overtalsspil, men skiftet efter, og igen via en styring tæt under mål.

I vestjydernes tredje powerplay var overliggeren igen med Rørth, men denne gang harmrede pucken mod oversiden af tværliggeren og videre op i nettet bag målet og dermed ud af spil.

Rødovres mål blev scoret af Magnus Povlsen og Victor Cubars.