Guide: Bliv klog på stabilgrus og dets anvendelser

For stabilgrus til brug som underlag ved belægninger er der stillet skrappe krav til dets evne til at komprimere sig under pres og til dets styrke. Stabilgrus er ikke at sammenligne med de fleste typer grus, du spreder på gårdspladsen, men eksisterer for at tjene flere funktioner ved fx anlægsarbejde.

Stabilgrus findes i mix fordelt efter størrelse

Hos forhandlere, dvs. byggemarkeder eller lokalt forankrede nichebutikker, finder du ikke det samme store udvalg i stabilgrus, som du finder ved fx granitskærver eller diverse typer flis. For da stabilgrus ligesom er beregnet til at grave ned, betyder valg af farve ofte ikke det store. Til gengæld kan du vælge mellem blandinger med forskellige kornstørrelser. Du finder stabilgrus i intervallerne:

0-8 mm

0-16 mm

0-32 mm

Vil du have ens- eller uensartet blanding?

Du vil derfor have valget mellem meget ensartede blandinger, hvor kornstørrelsen sådan ca. er den samme på tværs af mixets grus, og uensartede blandinger med både små og store sten. Vid hvad der i praksis er den rette løsning for dig. Til en gangsti er mange små sten sjovere at gå på end store.

Kan bruges til flere typer opgaver

Apropos gangstier kan stabilgrus udover at blive lagt under cement bruges til ridebaner og grusveje, men den største nytte ved at vælge stabilgrus specifikt finder du dog ved brug under fliseterrasse, terrændæk og så selvfølgelig ved støbning. Stabilgrus kan altså bruges til mange forskellige opgaver.

Skal leveringen være løs eller i pose?

Du kan få stabilgrus leveret løst, så det er godt og vel klart til at blive brugt. Alternativt kan det leveres i poser, så du for det første er helt sikker på, at du får den mængde, du har købt. For det andet kan posen let fragtes rundt på byggepladsen, da posen når steder hen, hvor traileren ikke gør.