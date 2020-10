Genbrugsbutik vælter Islev Den nye genbrugsbutik i Islev er så stor, at der hele tiden vil være specielle temaer præsenteret ved siden af alle de faste ting. Her er det halooween, som Jonna Glifberg er igang med at gøre klar til.

Ny butik Hvis der bare kommer lige så mange kunder i den nye Blå Kors butik, som der op til åbningen var frivillige, der knoklede rundt for at gøre alting helt flot og klar, behøver vi ikke længere skrive om, at der mangler liv på torvet.

Af André Bentsen