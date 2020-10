Fuld plade på Damhuskroen

Efter et halvt års pause er Radio Rødovre igen klar med bankoaftener. Denne gang på Damhuskroen. Foto: Brian Poulsen/arkiv

banko Den store genåbning af Damhuskroen lader vente på sig lidt endnu efter at pubkæden Old Irish Pub har overtaget den historiske kro, men i næste uge er dørene alligevel åbne, når Radio Rødovre inviterer til banko i de nyindrettede lokaler.

Af Christian Valsted

Damhuskroen står skarpere end nogensinde før efter at Old Irish Pub har givet kroen en gevaldig indvendig overhaling i forbindelse med overtagelsen. Den store indvielsesfest er dog foreløbig udskudt til en endnu ukendt dato i fremtiden, men i næste uge kan man få et kig ind i de nye lokaler og samtidig komme hjem med lidt penge på lommen.

Det kræver dog, at du er glad for bankospil, for den frivilligt drevet lokalradio, Radio Rødovre, har indgået en aftale med Old Irish Pub om at afvikle bankospil i de historiske lokaler på Damhuskroen.

Radio Rødovre har tidligere, med stor succes, afviklet lignende bankoaftener på Restaurant Bellahøj og lokalradioens formand, Torben Eilersen, ser frem til igen at kunne invitere til banko i lokalområdet.

”Det har ikke tidligere været muligt at finde egnede lokaler, men heldigvis var Old Irish Pub med på idéen og vi håber at kunne afvikle banko på Damhuskroen hver anden måned fremover,” siger Torben Eilersen.

Den første bankoaften finder sted allerede onsdag den 28. oktober klokken 18, hvor Radio Rødovre har fået grønt lys af myndighederne til at lukke 500 gæster ind til banko.

”Helt så mange bliver vi dog ikke. Det bliver bankospil under særlige corona-restriktioner og vi forventer et sted mellem 150 og 200 deltagere,”

siger formanden.

Møder lytterne

Der er tale om helt traditionel banko og Radio Rødovre glæder sig til at møde mange af lytterne.

”Vi synes selv, det er ret hyggeligt og det er sjovt at hilse på vores lyttere, som vi ikke ser i det daglige, når vi sender radio. Mange tror, at banko kun er for den ældre generation, men vi har faktisk også mange unge, der spiller med,” siger Torben Eilersen, inden han fortæller, at overskuddet fra bankoaftenerne er med til at finansiere driften at den lille lokalradio.

Hvis man ønsker at deltage til en rask omgang banko på Damhuskroen i næste uge, kræver det tilmelding på forhånd, da radioen skal vide præcis, hvor mange der kommer.

Tilmelding kan ske på telefon 53 55 36 13.