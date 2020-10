Forvaltningen hjælper foreninger

Mens bør og unge godt må dyrke idræt, er der helt andre regler for voksne idrætsudøvere. Nu står forvaltningen klar med fleksible løsninger, hvis foreningerne har gode idéer. Foto: Arkiv

Coronavirus Især foreningerne på idrætsområdet har denne uge skulle tilpasse sig de nye tiltag for at begrænse coronasmitten i samfundet. Har du brug for hjælp, så spørg forvaltningen om dine aktiviteter måske kan gemmenføres alligevel under sikre forhold.

Af André Bentsen

Sundhedsmyndighederne har fra mandag den 26. oktober indført nye tiltag, der skal begrænse corona-smitten i samfundet. Det påvirker i høj grad aktiviteterne i Rødovres lokale foreninger. Ikke mindst på idrætsområdet er et hav af aktiviteter blevet aflyst, men måske er der hjælp at hente i forvaltningen, der har fået besked på at være fleksibel med løsninger, hvis foreningerne kan se muligheder for at gennemføre aktiviteter lovligt og sikkert.

Umiddelbart er derindført forsamlingsforbud på 10 personer. Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg samtidigt, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe.

“Det kan f.eks. ske ved, at området opdeles i felter med klar afstand mellem hvert felt, så hver gruppe har hvert sit felt,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

For børn og unge under 21 år fastholdes forsamlingsforbuddet på 50 personer. Et forsamlingsforbud på 10 personer, der ikke gælder for professionelle idrætsudøvere.

Forskel på før og efter

Der indføres fra torsdag den 29. oktober krav om mundbind eller visir for alle over 12 år på alle idrætsfaciliteter. Krav om brug af mundbind eller visir gælder både for idrætsudøver og tilskuer. Krav om brug af mundbind eller visir gælder ikke under idrætsaktiviteten samt ved badning og i forbindelse med omklædning.

“Det er voldsomme tiltag, som jeg tror, vi alle skal vænne os til, og det kommer til at påvirke livet i vores foreninger. Jeg har bedt forvaltningen om at hjælpe foreningerne, så de kan fortsætte med de aktiviteter, der er mulighed for, inden for retningslinjerne. Det kan f.eks. ske ved at zone-opdele den hal, de træner i,” siger Britt Jensen.

Seriøst og opmærksomt

Hun er glad for, at det tilsyneladende ser ud til, at der er kommet låg over smittespredningen lokalt efter flere ugers uheldige placeringer helt i top på Sorteper-listen.

“De seneste mange dage har smittetallet for Rødovre ligget på et stabilt niveau, så vi ikke længere er blandt de kommuner, hvor der er flest nye smittede. Det er udtryk for, at vi som lokalsamfund har taget myndighedernes anbefalingerne meget seriøst og været meget opmærksomme,” understreger Britt Jensen og tilføjer:

“Det er stærkt gået. Men vi skal selvfølgelig stadig holde fast og gøre alt, hvad vi kan. Det er en svær periode, vi nu går i møde med et mørkere efterår og en vinter, hvor vi skal fortsætte med at holde sammen på afstand.”