Få hjælp til at blive røgfri

Der er stadig ledige pladser til rygestopholdene i Islev, Kærene, Sundhedscenteret og på det online hold. Tilmelding sker via rk.dk/rygestop eller ved at ringe til Rødovre Sundhedscenter på tlf. 36 37 81 90. Frist 8/10 eller så længe der er ledige pladser. Foto: SignElements

RYGESTOP Tre ud af fire rygere i Rødovre har lyst til at kvitte smøgerne, og 40 procent af dem, har brug for hjælp for at komme i mål. Så hører du til dem, der gerne vil stoppe, kan du roligt læse videre og se, hvordan du nu på små adskilte hold forskellige steder i Rødovre kan få hjælp.

Af André Bentsen

Fakta Ifølge Sundhedsprofilen er der: - 5.300 dagligrygere (18 %) i Rødovre. Der er lidt flere mænd end kvinder, der ryger hver dag. De fleste er 35-64 år. - 3 ud af 4 dagligrygere ønsker at stoppe med at ryge, og 40 % ønsker hjælp til rygestop. - 9,3 % i Rødovre er storrygere, dvs. man ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Rødovre kvitter smøgerne · 85 % af de deltagere der gennemførte sidste års forløb, blev røgfri! · ’Rødovre kvitter smøgerne’ starter igen i uge 43 med hold i Islev, Kærene, Rødovre Sundhedscenter og online. · Du tilmelder dig rygestopforløbet på rk.dk/rygestop eller tlf. 36378190. Tilmeldingsfristen er den 8. oktober eller så længe, der er ledige pladser. · Du kan også sende en sms med teksten ”rygestop” til 1231 og blive ringet op af en rygestoprådgiver.

Der er ikke så meget hokus pokus til startskuddet: Ønsker du at stoppe med at ryge, er det lettere sammen med andre. Det er først derfra, at det begynder at blive svært.

Hos Rødovre Sundhedscenter kan du derfor tilmelde dig ’Rødovre kvitter smøgerne’ – et populært rygestopforløb hvor mere end 8 ud af 10 af sidste års deltagere blev røgfri.

Vi gentager lige, otte ud af ti rygere bruger ikke længere filter, når de trækker vejret.

På holdet møder du andre, der også vil stoppe med at ryge, hører inspirerende oplæg og får kompetent vejledning af en fast, professionel rygestoprådgiver.

Delt op i flere hold

De sidste par år har i alt 50 deltagere samledes på Rødovregaard til en ugentlig caféaften med fælles oplæg og gruppesamtaler ved bordene, men i år rykker Rødovre kvitter smøgerne ud i lokalområderne i Rødovre.

Der opstår derfor flere hold med færre deltagere på Islev Bibliotek, Café Biblioteket i Kærene, i Rødovre Sundhedscenter og et virtuelt onlinehold. Der vil være de samme gode oplæg og holdene følges af professionelle rådgivere, og i år vil der være præmier til det hold, der har flest røgfri deltagere til sidst.

Immunforsvar og lunger

Det er vigtigt at få hjælp til rygestoppet, hvis det skal blive en succes, siger Maria Bleiback Clausen, der er leder i Rødovre Sundhedscenter

”Vi ved, at mange ønsker at blive røgfri, og især i disse corona-tider, har mange fået en ekstra opmærksomhed på deres immunforsvar og lunger, og hvad de kan gøre for at være bedre rustet, hvis de skulle få COVID-19. Et rygestop kan gøre en stor forskel, og vi vil gerne hjælpe med at klare det svære rygestop. Alle rygere skal vide, at de har større chance for at blive røgfri ved at få professionel rådgivning. Rygestoppet skal de ikke klare selv, da et rygestopkursus netop er lavet til, at der er rådgivning og hjælp at hente i den periode, hvor rygestoppet starter,” siger hun og tilføjer, at man aftaler en fællesstopdato på holdet.

Gode anbefalinger

Flere af sidste års deltagere anbefaler ’Rødovre kvitter smøgerne’ til andre, der ønsker at blive røgfri. De fortæller blandt andet, at det har haft stor betydning for deres rygestop, at de var en del af en gruppe, som støttede hinanden.

En anden vigtig støtte, mener de, var deres rygestoprådgiver.

”Det var en fantastisk rådgiver, som tog godt hånd om os og ikke fik én til at føle sig udstillet,” siger en nu røgfri tidligere deltager, mens en anden fortæller:

”At det har været et super kursus med en dygtig rådgiver og spændende foredrag om, hvordan hjernen snyder en. Og så har det været dejligt at være sammen med andre, der også ville stoppe – der har været masser af humor og gensidig støtte.”