Er du på jagt efter støbemix? Her er, hvad du skal vide

SPONSORERET INDHOLD Støbemix er essentielt til visse typer anlægsarbejde, da det blandet op med vand og cement giver dig det rette materiale til at, ja, støbe.

Du kan bruge støbemix sammen med fundablokke og lave støttemure, fundamenter til flagstænger, sokler, fliser og meget andet. Støbemix kan derfor meget.

Støbemix kommer med forskellige kornstørrelser

Støbemix finder du flere typer af, uden byggemarkeder byder på helt det samme brede udvalg, som de gør ved fx granitskærver eller flis. Det vil primært være på kornstørrelsen, at én støbemix skiller sig ud fra andre. Du kan derfor alt efter behov vælge blandinger med kornstørrelser i intervallerne:

0-16 og 0-32 mm, hvilket du får i uensartede blandinger.

0-4 og 0-8 mm, hvilket du får i ensartede blandinger.

Se efter mix hos både byggemarkeder og lokale forhandlere

Både landsdækkende byggemarkeder og evt. lokalt forankrede forhandlere sidder inde med lidt forskelligt i forhold til støbemix. Det største udvalg byder byggemarkederne næsten altid på, men hos en mindre forhandler finder du måske et særligt mix, du ender med at udvikle forkærlighed for.

Hente støbemix selv vs. at få det leveret

Du har flere muligheder, når det gælder transport af støbemix. Du kan næsten altid afhente det selv og slippe for at skulle punge ud for, at forhandleren kører det ud til dig med vognlæs. Dog kan det være nødvendigt at få det leveret, og her bør du overveje, om du ønsker levering i sække eller løs.

Overvej: Har du brug for det dyreste?

Udgiften ved køb af 1000 kg støbemix plus levering kan spænde fra ca. 800 kr. til godt 2000 kr. afhængigt af forhandler, så du sparer lidt ved at overveje, om du nu rent faktisk har brug for netop dét grus, dén indsigt eller transportløsning, som den dyreste forhandler nu engang sidder inde med.