Er du begyndt at gå mere op i makeup og hudpleje? Læs med her

SPONSORERET INDHOLD Du har måske længe været den type af kvinde, der ikke rigtigt er gået op i hverken makeup eller hudpleje. Du har blot lagt den makeup, som du synes, og du har ikke rigtigt haft forstand på, hvad du egentlig har puttet på dit ansigt. Det samme gælder hudpleje. Du ønsker måske, at du gik mere op i det, og du har også fået en større interesse for at få styr på det den dag i dag.

Af SPONSORERET INDHOLD

Du har nok også opdaget nu, at det faktisk ikke er så nemt, som det kan se ud. Der er mange ting at sætte sig ind i, og derfor kan det være svært pludseligt at ønske at få styr på det hele, når du ikke tidligere overhovedet har interesseret dig for det. Men vi kan hjælpe dig lidt på vej.

Få lange øjenvipper med en vippeserum

Noget af det, der vinder frem nu her i tiden, er vippeserum. En vippeserum ser ud som en mascara, og den har egentlig også samme virkning. Du lægger den på om aftenen, når du har taget din makeup af, og sådan gør du bare hver aften. Efter et stykke tid burde du gerne kunne se, at du har fået længere vipper, og at de er blevet stærkere og sundere.

Der er flere, der er begyndt at bruge det i dag, fordi det er en lækker og oplagt mulighed for at få lange øjenvipper uden, at det skader dine vipper. Du vil opdage, at mascara vil lægge sig pænere, og det vil ligne, at du har fået lækre lange øjenvipper. Du kan se mere hos NR Kosmetik.

Primer

En primer kan gøre en stor forskel på, hvordan din makeup lægger sig på dit ansigt. Du har måske lagt mærke til, at den sommetider lægger sig underligt evt. ved omkring næsen. En primer lægger du på som det første step i din makeuprutine, og så vil du faktisk opdage, at din makeup kommer til at sidde langt bedre.

Du kan også få en øjenskyggeprimer, så du kan putte den på dine øjenlåg. Det vil gøre, at din øjenskygge kommer til at sidde pænere, og den kommer til at holde længere uden den bliver grim at se på.

Det er også muligt at få en spray, hvor du efter at have lagt alt din makeup, kan sprøjte i dit ansigt. Det gør også, at din makeup kan holde til lidt mere, og det kan være smart, hvis du kan se, at vejret er dårligt, eller du kommer til at skulle have den samme makeup i mange timer.

Hudpleje

Det er selvfølgelig vigtigt, at du har en god hudplejerutine som det allerførste. Det er det, der er afgørende for, hvordan din makeup kommer til at sidde på din hud, så det kan være et step, der er vigtigt at tage som det første. Hudpleje er også mere kompliceret at finde rundt i, fordi du skal finde det rigtige til din hud.