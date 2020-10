Eksplosion i antallet af indbrud

Rødovre har oplevet en markant stigning i antallet af indbrud Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

Stor stigning Efteråret har været et travlt år for de lokale indbrudstyve. I hvert fald i Rødovre. Mens hele landet næsten kan melde om en markant nedgang i antallet af indbrud, er tallet eksploderet i Rødovre.

Af André Bentsen

Det er korrekt, at vi lige nu oplever en stigning i antallet af indbrud i blandt andet Rødovre.”

Leder af den særlige indbrudsgruppe, Morten Stallknecht, kan ikke give et entydigt svar på, hvad der ligger bag den vilde stigning i antallet af indbrud i Rødovre dette efterår.

Her har der i tredje kvartal været 87 indbrud. 61% flere end samme periode sidste år og mere

end dobbelt så mange, som den tilsvarende periode i 2018.

”Vores Indbrudsgruppe efterforsker sagerne offensivt og målrettet. Vær dog opmærksom på, at når man kigger på hele 2020, har vi lige nu færre indbrud end de sidste par år. Umiddelbart tyder det på, at antallet af indbrud i hele 2020 bliver lavere end i 2019. Det er naturligvis et skøn, da året jo ikke er slut endnu,” understreger Morten Stallknecht.

Ring til politiet

Han opfordrer borgerne til at sikre deres huse, yde god nabohjælp og ringe til politiet, hvis de ser noget mistænkeligt.

Og det var der faktisk en god borger, der gjorde sidste weekend på Tårnvej.

”Vedkommende ringede til os, fordi der angiveligt var indbrud inde hos naboen. Meget hurtigt blev der sendt en patrulje til stedet og en mistænkt blev anholdt. Dagen efter blev den anholdte varetægtsfængslet i 16 dage sigtet for indbrud,” forklarer Morten Stallknecht.

Corona forebygger indbrud

Generelt set falder antallet af indbrud i hele landet. I årets 3. kvartal blev der anmeldt 4.864 indbrud i private hjem, hvilket er 763 færre end samme kvartal sidste år, hvor der blev anmeldt 5.627 indbrud. Det svarer til et fald på 13,6 procent.

Ser man på hele 2020 til og med tredje kvartal, er der sket en samlet nedgang på 4.302 indbrud svarende til 25%. Sammenlignet med samme periode sidste år, hvor der blev anmeldt 17.116 indbrud i private hjem. I år er der indtil videre anmeldt 12.814 indbrud.

”Vi ved fra TrygFondens Tryghedsmåling, at indbrud er en væsentlig årsag til utryghed, som meget naturligt stiger, jo flere indbrud vedkommende oplever. Det er derfor meget glædeligt, at indbrudstallet i Danmark fortsætter med at falde – også selvom en del af udviklingen nok skal tilskrives, at danskerne har været mere hjemme end normalt det seneste halve år på grund af COVID-19,” siger Britt Wendelboe, programchef

for partnerskabet Bo trygt, som TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag.