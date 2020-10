Ejerlejligheder er steget med raketfart

De seneste fem år er prisen på en 80 kvadratmeter stor ejerlejlighed steget med mere end 800.000 kroner i Rødovre. Foto: Arkiv

boligmarked Rødovre er blandt de kommuner i landet, hvor prisen på ejerlejligheder er steget allermest de sidste fem år.

Af Christian Valsted

Det er ikke kun Rødovres mange villa- og rækkehusejere, der de sidste mange år er blevet forgyldt på boligmarkedet.

En ny opgørelse fra Boligsiden.dk viser, at Rødovre Kommune er nummer fem på listen over de største prisstigninger på ejerlejligheder på over 80 kvadratmeter.

I 2015 lå den gennemsnitlige kvadratmeterpris, på en ejerlejligheder på minimum 80 kvadratmeter, på 20.029 kroner. I 2020 skulle man have en del flere penge op ad lommen, hvis man vil sikre sig en ejerlejlighed i byen. På fem år er kvadratmeterprisen steget med 10.130 kroner, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på mere end 800.000 kroner.

Priser har aldrig været højere

Stigningen er den femte højeste blandt landets kommuner og Rødovre bliver kun overgået af København, Frederiksberg, Gentofte samt Lyngby-Taarbæk.

”De seneste år er priserne på lejligheder i og omkring København steget rigtig meget, og den her opgørelse viser, at jo tættere kommunen er på hovedstaden, jo større er prisstigningen. Priserne på ejerlejligheder har aldrig været højere, og særligt i hovedstadsområdet er værdien steget markant,” udtaler Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

I alt har 17 af landets kommuner oplevet stigninger på minimum en halv million kroner på ejerlejligheder.