DM medaljer til BK Sisu ungdom

Fra venstre, BK Sisus medaljevindere: Tobias K. Bryde, Milla Hansen, Sofie Andersen og Monica S. Nielsen. Foto: Privat

Bowling BK Sisu tog i weekenden til Bowling DM i Odense med otte spillere. Fire spillere kom på podiet og vandt i alt syv medaljer, heraf tre af Guld.

Af Flemming Haag

Lørdag morgen tog otte spillere fra BK Sisu til Odense, hvor der i weekenden den 24. og 25. oktober, blev afholdt danske mesterskaber i Bowling. Lørdag blev der spillet indledende runder over seks serier og søndag blev der spillet kvart- og semifinaler samt finale over to serier. Efter nogle spændende indledende runder og finaler, kom fire BK Sisu spillere på podiet, og vandt i alt 7 medaljer, heraf 3 guld-, 1 sølv- og 3 bronzemedaljer.

Tobias K. Bryde vandt i puslinge drengerækken, guld i double og bronze i single.

Milla Hansen vandt i junior pige, sølv i double og bronze i single.

Sofie Andersen vandt i puslinge pige, bronze i double.

Monika S. Nielsen vandt i puslinge pige, guld i single og double.

Turen gik hjemad søndag eftermiddag, og vi havde nogle glade, men trætte unge mennesker med hjem, siger BK Sisus ungdomsleder Janni Nielsen. Vi har altid nogle rigtig hyggelige og sjove weekender til både stævner og mesterskaber, og sammenholdet mellem aldersgrupperne er noget vi er stolte af, slutter en tilfreds Janni Nielsen.