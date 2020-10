Diabeteslegat til forskertalent

Jonas Salling Quist, der til daglig bor med sin familie i Rødovre, har fået en halv million til at forske i tidsbegrænset spisning som behandling af type 2-diabetes. Foto: Claus Bjørn Larsen

sundhed Det var filmet som om, det skulle være lidt af en overraskelse, da direktør for Diabetesforeningen sammen med deres forskningschef overrakte Jonas fra Rødovre et legat på 500.000 kroner. Overraskelse eller ej, så har den 37-årige forskers projekt gode muligheder for at hjælpe mange med diabetes i fremtiden.

Af André Bentsen

Fakta Om legatvinderen

Jonas Salling Quist (37 år) har modtaget Diabetesforeningens Forskningslegat 2020. Jonas Salling Quist er kandidat i human ernæring, ph.d., postdoc ved enheden for Klinisk Forebyggelsesforskning på Steno

Diabetes Center Copenhagen.

Legatet på 500.000 kroner fra Diabetesforeningen går til at støtte Jonas Salling Quists projekt: 'Time-Restricted Eating in the Treatment of Type 2 Diabetes'. Om projektet

Projektet vil udvikle og teste en indsats, der

er baseret på konceptet tidsbegrænset spisning i behandlingen af personer med type 2-

diabetes. Behandlingen af type 2-diabetes indebærer ofte livsstilsændringer, hvor kosten spiller en vigtig rolle, hvilket kan være

udfordrende.

Tidsbegrænset spisning, som er et spise-

0mønster, hvor kosten indtages indenfor et tidsinterval på for eksempel 10 timer dagligt (for eksempel klokken 9 til 19) uden andre restriktioner, kan vise sig at have et potentiale for blandt andet vægttab og langtidsblodsukker i behandlingen af type 2-diabetes.

Det var et panel bestående af patienter med diabetes og pårørende, der tirsdag valgte at støtte Jonas Salling

Quists forskning med en halv million kroner.

Pengene blev overrakt foran medlemmerne, der kunne følge med live via Facebook.

Har kan man se og høre Jonas forklare, hvordan et forsøg med tidsbegrænset spisning måske kan blive en del af fremtidens diabetesbehandling.

”Vi glæder os til at følge projektet,” sagde Peer Steensbro, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen, da han overrakte den kæmpemæssige check.

Livsstilsændringer og vægttab er udfordrende I et mikrointerview på nettet spurgte forskningschef Tanja Thybo legatmodtageren, hvad der egentlig motiverer ham?

”Livsstilsændringer og vægttab er udfordrende, så vi skal forsøge at udvikle simple og holdbare behandlinger, der også kan være forebyggende, ” mener Jonas Salling Quist.

Til daglig bor han i Rødovre med sin hustru, deres søn på to år og datter på fem år.

”I studiet vil vi undersøge om tidsbegrænset spisning kan føre til vægttab og ændring i blodsukker,” siger han om det simple koncept.

”Man vælger et interval, hvor man må spise. Tidligere studier har vist, at det kan være effektivt over for folk i andre risikogrupper, og deltagere har vist, at det er overskueligt at gå til,” understreger Jonas, der ikke vil love guld og grønne skove på forhånd.

”Der skal udføres mange studier, før man kan konkludere for meget, men måske er der et potentiale i et koncept, der kan implementeres alle steder på en overskuelig måde.”