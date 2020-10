Det skal man vide om eSIM mobilabonnement

SPONSORERET INDHOLD Mange af os kan huske en tilværelse uden mobiltelefonen. Mange har oplevet den store klods af mobiltelefon, som mange havde i deres biler, da de først kom ud.

Telefonen har udviklet sig markant siden dens fødsel, og specielt mobiltelefoner har udviklet sig meget. Smartphones er kommet til, og det har aldrig været nemmere at komme i kontakt med omverden, som det er nu. En af de nyere ting, som flere og flere er begyndt at benytte sig af i hverdagen er eSIM mobilabonnement. eSIM er utrolig behjælpeligt i hverdagen, og har mange fordele, som langt de fleste vil kunne benytte sig af. Denne artikel ønsker at fortælle lidt om hvad man skal vide om eSIM og hvilke fordele det har.

Hvad er eSIM mobilabonnement overhovedet?

eSIM? Hvad er det så for en størrelse? Alle har oplevet de fysiske simkort, som sidder i mobilen. Det er den der forbinder en med nettet og giver forbindelse til at ringe og sende sms’er. Hvad er et eSIM så? E’et i eSIM står for “embedded”. Forskellen på de to slags simkort er at et eSIM ikke behøver sidde i telefonen. Et eSIM er i ‘skyen’, og skal ikke sidde i mobilen for at den har forbindelse. Det er på mange måder fremtiden for mobilverdenen, da det har en masse fordele, som simkort ikke har. Det gør det blandt andet muligt for dem, som laver smartphones, at lave dem mindre, mere handy og reducere strømforbruget markant. Alle ting, som man som forbruger sætter stor pris på.

Det har både privat- og arbejdsmæssige fordele

En af fordelene ved netop et eSIM er at man kan have både et arbejdsnummer og et privatnummer samlet i en mobil uden at skulle have to simkort. Det er en stor fordel, og da mange benytter sig af en enkelt telefon til alt vil man undgå en masse bøvl i hverdagen, da man altid har begge sine numre på sig.

Langt de fleste smartphones kan benytte sig af eSIM-kort, og hvis man gerne vil benytte sig af det, skal man formentlig ikke ændre noget – men bare snakke med sit teleselskab.

Mange kan godt lide at have både en arbejdstelefon og en privattelefon. Dette skyldes, at det er nemmere at adskille arbejde og privat, men det behøver ikke være et problem – selv med eSIM-kort. Iphones og Androids er så godt udviklet og har så simple designs, som gør at man nemt kan finde ud af ‘mute’ den ene del, når man kun skal bruge den anden. Samtidig har man den fordel, at man altid kan være behjælpelig på begge fronter – man bestemmer nemlig stadig selv, hvornår man tager telefonen og hvornår man ikke gør.

Det er fremtiden

Det kommer til at være fremtiden. Om få år vil modeller ikke længere kunne benytte sig af simkort, og det skyldes simpelthen fordi at det mindsker produktionen af plastik og CO2, samt det gør det nemmere for forbrugeren – der er ingen ulemper ved at benytte sig af og producere eSIM.