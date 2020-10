Det kom som et chok

Matthias Asperup har spillet sin sidste kamp for Rødovre i denne omgang. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Ishockey Mighty Bulls har fritstillet en ægte rødovredreng, der har været pointkonge gennem flere sæsoner.

Af Peter Fugl Jensen

”Det kom som et chok,” startede Matthias Asperup, da Rødovre Lokal Nyt fangede ham på telefon og han udmærket vidste, hvad årsagen var til opkaldet. Han fortsætter:

”Jeg blev kaldt til møde i dag, hvor jeg blev fritstillet, selvom jeg ikke har fået nogen advarsler eller hints af nogen form. Begrundelsen fra ledelsen var, at jeg spillede på et skrøbeligt hold i denne sæson, som ikke kan tåle dårlig stemning. De mente, at jeg som holdets dyreste spiller skal gå forrest, hvilket de ikke mener, jeg har gjort.”

Men hvordan har du det?

”Lige nu er jeg sur på Rødovre eller ledelsen, for jeg kommer til at savne mine holdkammerater. Selvfølgelig er jeg bitter, men jeg kan jo ikke gøre noget ved deres valg. Men jeg synes, jeg har givet Rødovre meget, så det er lidt vildt lige nu og jeg har ingen idé om, hvor jeg skal hen og spille,” siger Asperup, der vurderer sin egen præstation hidtil i sæsonen.

”Jeg har ikke har præsteret på topniveau, men det er der ikke mange af de bærende kræfter som har. Jeg har kun lavet et halvt point i snit, som ikke er godt nok, men havde jeg scoret på min chancer, havde jeg haft et point i snit og så havde jeg formodentlig været en helt.”