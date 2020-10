Halloween bliver også ramt af COVID-19. I Damhusdals-kvarteret har op mod 10 beboere i år valgt at droppe den populære tradition.

aflyser halloween Hyggen – eller uhyggen om man vil – bliver ikke til noget i Damhusdalen i år. ”Vi havde mere end 500 børn på vores små villaveje sidste år, så det var det eneste rigtige at gøre for ikke at sprede smitten,” siger Claus Christensen fra Pantervej.

Af Christian Valsted

2020 bliver ved med at skuffe. Sundhedsstyrelsen fraråder nu at afholde halloween som normalt, så der bliver formentlig ikke meget ’slik eller ballade’ på Rødovres veje i år.

Sundhedsstyrelsen anbefaling kommer i lyset af den nuværende sundhedssituation og i kvarteret i Damhusdalen er der fuld forståelse for, at halloween i år må holde en pause, selvom flere naboer havde planlagt en særdeles uhyggelig aften den 31. oktober med lukkede veje og slik til børn i lange baner.

”Vi er mange naboer på vejene omkring Pantervej, Bjørnevej og Leopardvej, der de senere år har gjort meget ud af at pynte op til halloween. Faktisk bruger vi flere måneder på forarbejdet og derfor er det sølvfølgelig ærgerligt, at vi må aflyse i år, men det er det eneste rigtige at gøre,” fortæller 43-årige Claus Christensen, der er en af de beboere i området, der har taget den amerikanske tradition til sig.

”Sidste år fyldte vi 400 slikposer til børn, som var væk før klokken 19 og de 19 liter gløgg, vi kogte til forældrene, blev også drukket. Vi gør rigtig meget ud af halloween, men det går ikke med så mange mennesker på vores små villaveje,” siger Claus Christensen, der håber, at naboerne kan få lov til at skabe skræk og rædsel igen til næste år.