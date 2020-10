Den er god nok – nu kommer cykelbroen

Fundamentet er på plads, den drilske vandledning er blevet flyttet, så nu mangler broen ’bare’. Hvis alt går efter planen vil det være muligt at cykle, løbe eller gå over broen på Jyllingevej til næste forår. Foto: Persolit

det lysner forude Alt godt kommer til den der venter. Cykelbroen over Jyllingevej har været længe undervejs, fem år for at være helt præcis, men nu sker der endelig noget.

Af Christian Valsted

Siden 2015 har Lokal Nyt dækket sagen om den famøse cykelbro over Jyllingevej,

Broen har været forfulgt af uheldige sager, uventede problemer og forsinkelser af uhørte dimensioner, men nu lysner det omsider for den længe ventede cykelbro over Jyllingevej, der skal forbinde Vestvolden og gøre det endnu lettere for fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter at udnytte de rekreative arealer på Vestvolden.

I løbet af sommeren har forsyningsselskabet HOFOR lagt en ny stor vandledning i jorden og det muliggør nu opførelsen af broen.

”Vi har ikke været så synlige i terrænet, men HOFOR er nu færdige med deres arbejde og vi kan derfor nu gå i gang med selve broarbejdet,” fortæller Ole Ejlskov Jensen, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen.

Ole Ejlskov Jensen har været tilknyttet projektet siden opstarten i 2015 og han ser frem til, at der nu for alvor kommer skred i projektet.

”Hele processen har været uventet besværlig, som følge af den uforudsete vandledning vi stødte på tilbage i 2015, men i mandags blev vi færdige med den kritiske fase og det er nu forventningen, at broens hovedfag bliver lagt på plads inden udgangen af dette kalenderår,” lyder det fra Ole Ejlskov Jensen.

Den kritiske fase bestod i, at få støbt de store pælefundamenter uden at ramme hverken vandledning eller højspændingsledninger, hvilket lykkedes.

Forårsklar cykelbro

Selvom alt nu ser ud til at køre på skinner for den kommende cykelbro, går der stadig en rum tid før broen kan tages i brug.

”Det mest sandsynlige er, at broen står klar til næste forår, da det ikke er muligt at udføre det endelige belægningsarbejde i vintermånederne,” siger Ole Ejlskov Jensen.

I Rødovre Kommune har udvalgsformand Jan Kongebro svært ved at finde ord, der beskriver de sidste års forløb, så han glæder sig i stedet over, at den store vandledning nu er væk og broen er på vej.

”Vi har drøftet status på broen over Jyllingevej på hvert eneste møde i Teknik- og Miljøudvalget de sidste mange år, så det er dejligt, at vi nu er nået dertil, hvor vi kan se enden på projektet. Broen er købt og betalt, der er rigtig mange der benytter strækningen, så det er bare med at få broen op,” siger Jan Kongebro (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Prisen for cykelbroen var oprindeligt estimeret til 15 millioner kroner, men de uventede komplikationer og forsinkelser har indtil videre medført en ekstra regning på fem millioner kroner. Penge som befæstningsprojektet og Rødovre Kommune har fundet.