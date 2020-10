Debutmål af Welychka var ikke nok

Nicklas Carlsen scorede to mål i SønderjyskE Foto: Brian Poulsen / arkiv

Ishockey Heller ikke i fjerde forsøg kunne Rødovre Mighty Bulls spille sig til point i det jyske, selvom debutanten Brett Welychka scorede. Mads Eller var benhård mod sin barndomsklub.

Af Peter Fugl Jensen

Efter de første 20 minutter så det lovende ud i det jyske, da stillingen var 2-2 og Rødovre havde vundet skudstatistikken med 11-7. Det var første gang i de fire jyske kampe, at tyrene havde holdt et hjemmehold i det jyske på under 10 skud i de første 20 minutter.

Rødovredrengen Mads Eller spiller i dag for SønderjyskE, hvor han er center i sønderjydernes 2. kæde. Han var på ingen måde gæstfri, da han scorede to mål og fik en assist på kampens første scoring.

Janis Voris stod i Vojens, hvor SønderjyskE havde 34 skud på keeperen. For Rødovre er det forholdsvis få skud hidtil i sæsonen. Otte mål på 34 skud betyder en dårlig kamp af Voris statistisk set, da han endte på 76,4 i redningsprocent.

I den modsatte ende må keeper Patrick Galbraith have frosset i de sidste 20 minutter. Rødovre havde tre skud på mål, de to i kampens sidste to minutter.

Nicklas Carlsen kom pointmæssig bedst fra det jyske med sine to scoringer. I alt har Carlsen scoret tre mål i denne sæson.

Steffen Klarskov fik to assist og er ny topscorer for Rødovre med ni point fordelt på fem mål og fire assist.

Se kamprapporten her…