Chatter i arbejdstiden

Zita og Caroline er nyansatte i Matas i Rødovre på grund af den stigende efterspørgsel på onlinehjælp. Foto: Jon Henriksen

hjælp Zita og Caroline hjælper stadig kunderne med at finde de rigtige varer i Matas. Nu gør de det bare på nettet samtidig med, at de går rundt i Rødovre Centrum. De er på forunderlig vis undtagelsen blevet et symbol på, at en digital satsning godt kan skabe lokale arbejdspladser.

Af André Bentsen

Coronaen har fået mange danskere til at ændre deres vaner og handle på nettet. Det skulle man tro, gik ud over de ansatte i butikkerne, men sådan er det ikke i Matas, der sætter strøm til butikken i Rødovre Centrum og udvider butikkens medarbejderstab med tre nye digitale materialister.

Stigningen i salget på hele 216 procent skal nemlig bakkes op af lokal og personlig service, lyder det fra butikken, der nu tilbyder rådgivning direkte fra den store butik i centeret.

En af dem, der hjælper kunderne rundt både mellem de fysiske hylder og tilbuddene på hjemmesiden, er 30-årige Zita Gaston, der til dagligt er at finde i butikken med sit headset på. Under corona blev hun sendt hjem for at servicere kunderne digitalt og det er hun fortsat med siden genåbningen og er nu startet som fuldtids digital materialist i Rødovre Centrum.

”Mange kunder skal lige forstå, at vi ikke er robotter, når de kommer igennem til os på hjemmesiden. Men lige så snart de finder ud af, at vi rent faktisk står nede i en butik og sender videoer til dem derfra, så synes de, at det er vildt fedt,” siger Zita Gaston.

”På den måde kan de få den samme rådgivning, som de normalt ville få i butikken. De behøver ikke at komme ned i butikken, men får stadig en rigtig god oplevelse.”

Zita Gaston oplever, at kunderne online spørger rigtig meget ind til hudproblemer, men også om helse og mere specifikke produkter som mascara. Og netop derfor mener hun, det er så vigtigt at stå ude i butikken, hvor alle varer er lige ved hånden. Udover Zita Gaston er Caroline Jensen også startet som digital materialist i Rødovre Centrum. Og fra 1. oktober får det digitale team selskab af en mere, der kommer fra en anden Matas-butik.

Lokale arbejdspladser

Det er især corona-epidemien, der har fået danskerne til at shoppe flere dagligvarer og personlig pleje på nettet. Onlinehandlen i Danmark er i første halvår vokset med 5 procent til 75 milliarder kroner, viser en ny halvårsanalyse fra nethandelsorganisationen FDIH, der også slår fast, at særligt de hjemlige onlinebutikker tager del i væksten.

Ifølge retaildirektør, Allan Kristoffersen, har Matas længe haft fokus på at få online-setuppet til at spille endnu bedre sammen med de fysiske Matas-butikker, og den udvikling har corona i den grad sat turbo på.

”Det har hele tiden været vores plan at styrke vores digitale rådgivning sideløbende med butikkerne. Med corona fik vi lynhurtigt introduceret setuppet tilbage i april og siden har det taget fart. Vi har nu gjort det muligt at handle online direkte hos vores materialister i udvalgte butikker. Det betyder, at kunderne får den samme personlige og professionelle service, hvad enten de kommer ind ad døren fysisk eller online”, siger han.

”Samtidig bliver vores digitale satsning forankret i lokalmiljøet og er med til at skabe nye arbejdspladser lokalt. Det er et vigtigt signal for os at sende,” tilføjer Allan Kristoffersen

På Lokal Nyts Facebookside kan du se en video, hvor materalisterne forklarer mere om deres job.