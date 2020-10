Byttecentral sprænger alle rammer

Mette har så travlt med at finde plads i Byttecentralen til nye ting, at hun drømmer om nye lokaler. Foto: Jon Henriksen

BYTTERI Det er blevet så stort et hit med den lille byttecentral for enden af Langhuset, at de frivillige nu drømmer om nye store lokaler – men hvor?

Af André Bentsen

Ingen kemikalier og ingen våben. Det er med et glimt i øjenkrogen de to eneste ting, du ikke kan finde i Carlsros helt egen byttecentral. En slags permanent lille hule bygget op som et loppemarked, hvor alting bare er gratis. Især, hvis du også husker at sætte noget ind selv en gang imellem.

Mette Barkmann åbnede Byttecentralen for et år siden i et lille kælderrum for enden af Langhuset. I dag er byttecentralen så populær, at der ikke er en eneste uudnyttet centimeter, og at der hver eneste uge er især børnefamilier, der fornyer garderoben og finder nyt legetøj.

Mere bæredygtighed

Nu håber Mette, at boligselskabet eller kommunen ser idéen med den cirkulære bæredygtighed og finder nogle større lokaler, hvor folk gratis kan bytte ting med hinanden.

”Jeg kan godt lide konceptet med genbrug. Man behøver ikke smide ting ud, som andre kan bruge,” forklarer hun.

Men faktisk var det af egoistiske årsager, at hun startede centralen, der i dag drives af en større håndfuld frivillige. Det er nemlig populært nu.

”Vi var lige flyttet ind og jeg ville gerne lære hele landsbyen at kende og tænkte, det var en smart måde,” griner hun.

”I princippet skulle man komme med noget for at tage noget, men vi har haft en overflod af donationer, så folk må bare komme og tage nu, dog kun, hvis man bor i Carlsro,” forklarer Mette Barkmann.

Giver ting videre

Fordi der kommer så mange ting ind, og pladsen er så trang, donerer Byttecentralen ting videre hver tredje måned til flygtningelejre og krisecentre.

”Mit problem er pladsen. Vi vil gerne have et stort skur på 100 kvadratmeter oppe på græsset foran Langhuset, men jeg tror ikke, vi får det, men det vil blive populært, tør jeg godt love, bedømt på den succes vi har, hvor der hele tiden er folk på vej ind og ud ad døren,” siger Mette Barkmann.

Drømmen er et kæmpe hus et sted eller en lagerhal, hvor man kan tage konceptet et skridt videre, så man også kan bytte genbrugsmaterialer eller måske købe ubrugte byggematerialer, som døre og brædder, billigt.

”Og så må det gerne være drevet af psykisk sårbare, som dermed står op om morgenen og bekæmper ensomhed ved at stå for det sammen, samtidig med, at de gør en forskel for andre. Det er ekstremt givende,” siger Mette, der har hørt, at der er en lille genbrugsstation på vej i Islev.

”Men der mangler noget centralt,” siger hun og fortsætter:

”Det er ikke lang tid siden, vi havde en ny indflytter her i Langhuset, som ikke ejede en eneste ting. Vi hjalp ham med en ladcykel og fyldte hele lejligheden med ting herfra.”

Social indsats

Da vi giver hende lov til at gå en tur rundt mellem de fyldte hylder tager visionen endnu mere form.

”Man kan måske gøre det gennem ressourceforløb og måske have workshops i forbindelse med genbrugsmaterialer. Jeg håber på, at der er en eller flere fra kommunen, der læser med i avisen og måske synes det er en god idé at have mere genbrug samtidig med, at man gør en social indsats… og hvem ved måske noget særligt for alle de unge, der virkelig brænder for genbrug og bæredygtighed,” siger den friske initiativtager.