Bygger flest store boliger af alle

Rødovre er det sted i landet, hvor stigningen i antallet af store boliger er størst. Foto: SignElements

Byggeboom For 10 år siden var der kun 263 boliger på mindst 175 kvadratmeter i Rødovre. Nu er tallet vokset til 448. Det er den største stigning i antallet af store boliger i hele Danmark.

Af André Bentsen

Vi har altid haft store armbevægelser i vores lille by, men aldrig så store som nu.

I løbet af det sidste årti er antallet af såkaldte store boliger vokset med mere end 70 procent fra 263 til 448.

Det gør Rødovre til den kommune i landet, hvor stigningen i store boliger er størst, også selvom knap hver tredje nye bolig, der er opført i samme periode følger trop. Det viser en ny analyse fra Spar Nord.

Danskerne vil nemlig have albuerum og plads til hele familien i deres hjem, vurderer banken på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge analysen er der siden 2010 blevet opført 52.890 boliger på 175 kvadratmeter eller mere, svarende til en stigning på 18,9 procent. De helt store boliger udgør således hele 30,7 procent af alle nybyggede boliger i perioden.

”Blandt andet som følge af det historiske lave renteniveau har det i en lang periode været muligt at bygge meget dyrt for en lav månedlig ydelse med et afdragsfrit lån. Det har formentligt spillet en væsentlig rolle i, at flere således har prioriteret at bygge større,” forklarer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

”Når vi dykker ned i tallene, kan vi se, at det særligt er i hovedstadskommunerne, hvor de store boliger skyder op i gadebilledet. På toppen af listen over kommuner, hvor man ser den største procentvise stigning i boliger på 175 kvadratmeter eller mere, er de første otte kommuner nemlig alle placeret i hovedstadsområdet,” fortsætter han.



Omegnskommunerne fører

Rødovre, Hvidovre og Tårnby topper listen. Her er antallet af de helt store boliger steget med henholdsvis 70,3 procent, 50,8 procent og 50 procent.

”Det skyldes formentligt, at der bor mange ressourcestærke familier med høje indtægter i og omkring hovedstaden, da det generelt set er områder med væsentlig højere kvadratmeterpriser sammenlignet med resten af landet. Det vil sige, at det ofte er familier med stor købekraft, der bosætter sig her, og som derfor også kan prioritere at have flere kvadratmeter at boltre sig på,” forklarer Jens Nyholm.



Men selvom hovedstadskommunerne står for den største procentvise stigning af antallet af store boliger, er det dog ikke her, der siden 2010 er opført flest boliger på 175 kvadratmeter eller mere. For at finde de kommuner, hvor byggeaktiviteten har været højest, skal man til Jylland.