Emil Thomsen scorede til 2-1 mod Slagelse. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Efter 377 minutters måltørke, eller godt og vel seks timers fodbold, fandt Avarta atter vej til nettet i 2. division, da Mads Walter scorede i det 5. minut mod Slagelse. Men det er ikke det eneste mål i kampen.

Af Peter Fugl Jensen

For Avarta fører 2-1, mens de to hold har nydt pauseteen. Først udlignede Slagelse til 1-1, mens topscorer (med tre mål) Emil Thomsen sørgede for pauseføringen.

Artiklen opdateres efter slutfløjtet.