Åh nej ikke igen

Avarta bliver ved med at tabe i 2. division og har slet ikke prøvet at finde i ordinær spilletid i år.

fodbold Avarta fortsætter nedturen med at spille divisionskampe uden at kunne score. Det er 372 minutter siden Avarta sidst fandt vej til modstandernes net.

Af Peter Fugl Jensen

Fire kampe i streg har Avarta ikke scoret et mål.

Fire kampe i streg har Avarta tabt

Fire kampe i denne sæson har Avarta tabt 0-1.

Sådan lød cifrene også denne smukke efterårssøndag, da HIK var på besøg i Espelunden, da gæsternes Frederik Krabbe scorede kampens eneste mål, da dommerens tillægstid lige var gået i gang.

Så kynisk er det ofte, når top og bund mødes, for HIK har efterhånden fået bidt sig fast i toppen, da sejren i Espelunden var deres tredje sejr i træk. Omvendt er Avarta sat i bunden, hvor de kun har selskab af AB Tårnby og Brønshøj.

Men nu venter et overskueligt program, når midterplacerede Slagelse er næste modstander, hvorefter netop AB Tårnby og Brønshøj er modstanderne. Så må der for pokker da kunne scores mål og måske også hentes en sejr hjem til Rødovre, for der skal virkelig en super hukommelse til hos en glødende Avarta-fan, hvis man kan huske en værre start på sæsonen som dette efterår. Hvis der altså har været en værre start nogensinde for Avartas 1. senior?

Næste sejr kan passende være i Slagelse, for der er det et år siden, at Avarta senest vandt en kamp i ordinær spilletid. Dengang, søndag den 27. oktober 2019, vandt Avarta 2-1 over Skovshoved.