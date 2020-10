760.000 kroner til den lokale elitesport

Borgmester Britt Jensen uddelte 760.000 kroner til Rødovres eliteidræt. På billedet får RFC ved formand Lone Henriksen og bestyrelsesmedlem Mikkel Godtfredsen 25.000 kroner. Foto: Red.

Team Rødovre Team Rødovres 20 erhvervsmedlemmer samt kommunen uddelte onsdag aften 760.000 kroner til 10 forskellige modtagere. Se hvem der fik og hvor meget de fik.

Af Peter Fugl Jensen

Uddelingen af Team Rødovres penge på Rødovregaard har altid været en stor oplevelse, fordi Loen i den gamle gård midt i Rødovre er pyntet flot op med en hyggelig belysning, så de levende lys skaber en unik stemning omkring den fremragende mad, leveret og serveret af det gode køkken fra Skovly.

Flere modtagere, som var gengangere, nævnte da også, at det var ærgerligt, de ikke kunne opleve årets højdepunkt, maden fra Skovly. Jo, den er populær.

Det hele krydres med god underholdning og naturligvis uddelingen til de mange eliteudøvere, vi har i Rødovre.

Men så kom COVID-19, som man godt kan tillade sig at kalde en forbandelse over vores elskede hverdag, og som så meget andet, har bakterien også ændret på dette hyggelige set-up omkring Team Rødovres uddeling.



På grund af COVID-19 var den udsøgte middag erstattet med håndsprit, chokolade og drikkevarer.

Modtagerne, kom ind skiftevis, to ad gangen, med et kvarters mellemrum i Loen på Rødovregaard, hvor de blev modtaget af borgmester Britt Jensen og det var i ganske hyggelige rammer igen i år, for det var pænt sat i Loen.

Eliteudøvere viser vejen

Måske var underholdningen og maden der ikke, men alle modtagere fik en hyggelig snak med borgmesteren og omvendt.

”Det er jo en oplagt mulighed for mig, så jeg kan lære de enkelte bedre at kende. Nogle af dem møder jeg jo for første gang,” sagde Britt Jensen midtvejs i uddelingen, da hun tydeligvis engagerede sig i hver enkel modtager og begrundede sit engagement:

”Det er virkelig vigtigt. Det er det for hele byen, fordi eliteidræt er med til at give os alle oplevelser og fællesskab. Eliteidræt inspirerer børn og unge, udøverne er rollemodeller, for de viser vejen for Rødovre og de unge.”

Rødovre Håndboldklub modtog 60.000 kroner

Trine Hammer og Katarina Juul modtog pengene på vegne af RH.



Britt Jensen foran RH-repræsentanterne Trine Hammer, til venstre og Katarina Juul.

Man kan undrer sig over, at Rødovre gør det så godt, når der stort set ikke er penge involveret i klubben på Elstedvej.

”Vi har et unikt sammenhold, som er helt fantastisk i Rødovre,” sagde Katarina Juul, der er vokst op i Holbæk og har været en tur i Norge for at spille håndbold.

”Ja, men alligevel ligger mit hjerte i Rødovre på grund af det unikke fællesskab, der spreder sig langt ud over holdet. Det er hele klubben, der er et fællesskab.”

Sammenholdet mærkes også, når de får sponsorpenge eller som denne onsdag aften, penge fra Team Rødovre.

”Det er absolut en stor ting for os spillere, fordi vi sætter pris på vores sponsorer. Vi ved, hvor meget vi giver hver uge, så er det også dejligt at få noget den anden,” sagde de to håndboldkvinder fra RH.

I indstillingen lagde Britt Jensen vægt på, at pengene skal gå til at forblive i 1. division ved at fastholde den nuværende trup og eventuelt tiltrække nye spillere, samt til fastholdelse af en fysioterapeut.”

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre modtog 35.000 kroner

Tarik Setta og Lars Hyttel modtog på vegne af taekwondoklubben.



Fra Hwarang kom formand Tarik Setta, til venstre, og bestyrelsesmedlem Lars Otterstrøm Hyttel, mens Britt Jensen et kort øjeblik får lov at holde checken.

Formand Tarik Setta beskrev, hvordan de er kommet gennem coronatiden

”Vi har ikke været så aktive på stævnesiden, men vi ved, at det åbner op i januar og vi er i fuld gang med forberedelser og bruger tid på træningssamlinger, ligesom vi forsøger at få nogle kæmpere op til os, som vi kan sparrer med,” siger Setta og fortæller, hvad pengene går til:

”Vi har etableret et samarbejde med en fysisk træner, som pengene går til.”

Hvad vil et perfekt 2021 være for Hwarang?

”At vi får enten Shantelle eller Tobias til OL. De er så unge begge to, så det vil være det største, vi kan opnå. Ellers handler det om at finde stævneformen igen,og få vores unge talenter til at vende sig til seniortiden og så ser vi selvfølgelig frem mod EM for seniorer i januar, hvor vi håber på at få 3 til 4 udtaget til landsholdet,” siger Tarik Setta.

Tobias Hyttel modtog 40.000 kroner

Tarik Setta og naturligvis Tobias Hyttel selv modtog checken.



Formand Tarik Setta og OL-håbet Tobias Hyttel i selskab med borgmester Britt Jensen.

”Jeg træner hårdt for at stå så skarpt som muligt, når jeg skal til OL-kvalifikation i Sofia i slutningen af januar. COVID-19 har været en fordel for mig, fordi jeg ikke er så gammel, så jeg har fået længere tid til forberedelse, inden det går løs,” siger det 18-årige OL-håb. Han fortsætter:

”Mit håb for 2021 er, at jeg når op i top 32, så jeg automatisk bliver inviteret med til Grand Prix, hvor de bedste i verden mødes og så naturligvis OL.”

Tobias Hyttel fik også en snak med borgmester Britt Jensen, der gjorde store øjne, da Tobias fortalte, han træner to gange om dagen og bruger cirka 300.000 kroner om året på rejseomkostninger og hvad der ellers følger med af omkostninger, når man vil være en af verdens bedste taekwondo-kæmpere i -58 kilo klassen.

”Når man har så mange udgifter, har 40.000 kroner meget stor betydning,” sagde Tobias Hyttel og sendte en stor tak til Team Rødovre.

RSIK Hockey modtog 35.000 kroner

Formand Camillia Rørth og kasserer Annelise Hansen modtog pengene på vegne af klubben.



Fra venstre ses Annelise Hansen, Britt Jensen og Camilla Rørth.

”Rødovres DNA er jo stoltheden over byen og det er I jo med til at give kommunen. Når man spørger ude omkring i det ganske land, så er vi jo kendt for Rødovre Centrum og ishockey,” sagde Britt Jensen og fortsatte de rosende ord:

”I har jo et fantastisk ry, fordi I udvikler jeres egne talenter, som I altid har gjort. Det er en særlig del af vores DNA, så jeg håber, I vil fortsætte i fremtiden.”

Pengene er sat til den fortsatte udvikling af ishockeyspillerne, men kasserer Annelise Hansen var ærlig, efter de havde modtaget pengene.

”Vi er i en usædvanlig situation med COVID-19, fordi vi mister en masse indtægter fra kiosksalget under Mighty Bulls kampe og fordi der kun må være 50 personer til friløb. Så vi mangler mange penge i dette års regnskab. Så I år er det rart at få penge til hverdagens fornødenheder,” forklarede Annelise Hansen, der kåret til Årets Idrætsleder sidste år.

Islev Taekwondo Klub modtog 25.000 kroner

Instruktør Allan Olsen og kasserer Susan Yon Rimbæklund modtog checken på vegne af klubben.



Britt Jensen med checken til Islev Taekwondo Klub, der var repræsenteret med Susan Yon Rimbæklund og Allan Olsen, der er nomineret til Årets Idrætsleder, som afsløres på lørdag.

”Jeg synes, I har en rigtig stærk forening i Rødovre, som I bør vise frem. I er fremragende til at skabe spændende rammer og skabe noget fantastisk flot for alle i foreningen. I deltager jo i et hav af stævner, både nationalt og internationalt, i teknikdelen poomsae. Jeg vil gerne takke jer for den store indsats,” sagde Britt Jensen blandt andet.

Allan Olsen var tydeligvis glad for støtten.

”Først og fremmest skal pengene bruges på en mental coach, så meget snart går vi i gang med mental træning. Vi starter faktisk allerede på søndag,” afslørede han og fortalte, hvordan poomsae udøvere ’snyder’ COVID-19.

”Vi deltager i online stævner. På den måde kan vi vise, vi stadig er dominerende, for vi er jo landets største gruppe af poomsae aktive. I det hele taget benytter vi os meget af online og så har vi en app, der heder spond, der er tilsvarende holdsport.dk. Via app’en forsøger vi at holde det sociale i hævd og gang i vores medlemmer, for det kan være svært at gå forrest hele tiden i denne tid,” siger Allan Olsen, der også afslørede, at VM i Herning bliver et online stævne, som afvikles i november.

”Vi ved endnu ikke, hvem der bliver udtaget, men vi håber i hvert fald at få en med,” slutter han.

Rødovre Floorball Club modtog 25.000 kroner

Formand Lone Henriksen og bestyrelsesmedlem Mikkel Godtfredsen modtog pengene på vegne af klubben.



Fra venstre er det Mikkel Godtfredsen, Lone Henriksen og Britt Jensen

Formand Lone Henriksen har ikke tænkt sig at vige fra det formål, som RFC har ønsket pengene skal bruges til.

”De skal bruges til en fysisk træner og en mental træner, som er ansat til både herrer og damerne,” siger Lone Henriksen, der kan glæde sig over, at dameholdet i eliterækken ligger i toppen.

”De gør det fantastisk og der er generelt en utrolig god stemning omkring holdet,” forklarede Lone Henriksen, som har været med til at udarbejde en plan for herrerne, der virker mentalt slukket.

”Vi arbejder internt for at komme videre og vi tror på, vi kommer positivt igennem, for vi har faktisk et godt hold. Det ændrer heller ikke på, at vi satser og bygger videre på vores egne unge spillere kombineret med et par dygtige svenskere. Vi skal nok få vendt det.”

Sofie Vindberg Nielsen fra Rødovre Tennis Klub modtog 20.000 kroner

Spiller Sofie Vindberg Nielsen og formand Poul Lundberg Andreasen modtog pengene.



Sofie Vinberg Nielsen med checken på 20.000 kroner, mens formand for Rødovre Tennis klub Poul Lundberg Andreasen og borgmester Britt Jensen står bag tennisspilleren.

Britt Jensen om den talentfulde 18-årige tennisspiller:

”Du er jo en rollemodel, som inspirerer unge mennesker og så vil jeg sige dig tusinde tak, fordi du træner time for time og dag for dag, så du kan blive bedre,” sagde Britt Jensen rosende, der fortsætter om pengene.

”Planen er jo, at du skal have mere slagtræning med trænere udefra, som kan løfte dit spil endnu mere.”

Det bekræftede Sofie Vindberg Nielsen.

”Jeg har behov for at få anden sparring, fordi jeg i dag træner med seniorherrerne, men jeg vil også gerne træne med kvinder og have andre input fra trænere, som lever af sporten.”

”Hvis jeg skal tage et skridt videre op ad, så ved jeg, det kræver meget fysisk træning og jeg træner også hver dag og hver anden dag er det fysisk træning i et fitness center,” forklarer hun og kommer ind på 2021 målsætninger:

”Jeg vil gerne spille internationale turneringer og komme langt til DM. Desuden skal jeg ligge i top 20 af danske tenniskvinder, når 2021 sæsonen er slut.”

Rødovre Bokse Klub modtog 20.000 kroner

Bokser Thomas Vinther og træner Stuart Watson modtog den store check, som så usædvanlig lille ud i hænderne på ’Kæmpen’ Vinther.



Britt Jensen står foran ‘Kæmpen’ alias bokseren Thomas Vinther, der satser på OL i Paris i 2024, samt træner Stuart Watson.

”Det er godt for de unge, at de kan se, det kan betale sig at gøre sig umage og det gør I jo. I oplever jo en stor medlemstilgang og I har nogle gode målsætninger, som at deltage mere flere boksere til mesterskaberne,” sagde Britt Jensen og slog fast, at specifikt for Thomas Vinther, så er den altoverskyggende målsætning stadig OL i Paris 2024.

I jagten på OL holder Thomas Vinther sig i gang trods COVID-19.

”Jeg træner flere steder for at får sparring, blandt andet i bokseinstituttet i Valby, men jeg bliver helt sikkert i Rødovre,” slog rødovredrengen fast overfor borgmesteren.

”De fleste af mine boksere, ser jeg helst ikke træne andre steder, men det er anderledes for Thomas, fordi han har svært ved at få sparringspartnere, når han er supersværvægter, men Thomas er loyal,” sagde træner Stuart Watson.

”Jeg er jo stadig en ny bokser, så jeg skal styrke stort set alt, blandt andet det mentale, løbe endnu mere. Ja, det hele,” supplerede Vinther.

”Pengene fra Team Rødovre skal bruges til en træningslejr i udlandet, som kan være Cuba eller England, samt turneringer i udlandet. Det bliver i øvrigt sammen med nogle klubkammerater,” siger Stuart Watson.

Rødovre Mighty Bulls modtog 250.000 kroner + 50.000 kroner for en kvartfinale og yderligere 50.000 kroner for en plads i semifinalen

Direktør Morten Nielsen og cheftræner Thor Dresler modtog pengene på vegne af Rødovre Mighty Bulls.



Direktør Morten Nielsen står tættest på kameraet, mens Thor Dresler i midten holder blomsterbuketten og Britt Jensen hjælper med at holde checken, men det var også årets ‘tungeste’ beløb.

”Jeg er selv vaccineret med ishockey, fordi jeg er gift ind i det, da min mand spillede på eliteholdet i flere sæsoner. Men i Rødovre følger vi jer jo alle sammen meget spændt og vi håber jo, I vil nå målsætningen om en plads i semifinalen,” sagde Britt Jensen blandt andet og pointerede, at pengene skal gå til en Fysisk træner samt forstærkning af holdet.

Morten Nielsen bekræftede, at pengene ville gå til en fysisk træner.

”Først og fremmest er det vigtigt i denne sæson med denne støtte med alt det, vi går imod på grund af COVID-19. Pengene vil blive brugt til forholdene omkring og for spillerne, som vi har søgt på. Det er blandt andet til skadesforebyggelse, så vi holder fast i vores strategi, selvom vi er presset økonomisk, når vi ikke må lukke flere tilskuere ind.”

Sportsligt er der stadig høje ambitioner:

”Vi går hårdt efter pladsen i semien. Spillerne vil gerne noget mere end kvartfinalen, i øvrigt er det også en klub og en by, der fortjener at komme op i top 4. Det er ikke urealistisk, blandt andet fordi vi er gode til at integrere de unge,” sagde Thor Dresler.

Avarta modtog 100.000 kroner og får yderligere 50.000 kroner med en top 6 placering

Sportschef Per Thomsen og PR chef Bent Thomsen modtog pengene på vegne af Green Entertainment.



Smilene var store, især hos Britt Jensen, da Avarta modtog årets større, mest af alt fordi PR chef Bent Thomsen, som holder checken, fortalte sjove episoder fra hverdagen under COVID-19 restriktionerne. Bagerst ses sportschef Per Thomsen.

”Der er jo ingen tvivl om, at målsætningen er at slutte i top 6. Det tror, vi stadig på,” siger Britt Jensen, hvilket fik Per Thomsen til at supplere: ”Det gør vi ledere også.”

”Pengene skal gå til forstærkning af truppen og bidrage til en massør, samt tilknyttet en ernærings- og sportspsykolog.”

”Vi er da også presset af COVID-19, bare i søndags gik 20 til 30 tilskuere forgæves, fordi vi kun må være 200 tilskuere, som i øvrigt ikke er logisk, når vi er udendørs. Men vi fastholder, at pengene går til det, som vi har søgt om,” siger Per Thomsen. Han fortsætter:

”Det ser tungt ud nu, men vi går stadig efter top 6. Vi kommer jo frem til chancerne, så vi tror på det, hvis bare vi får hul på bylden. Spillerne arbejder stenhårdt for det, så det skal nok komme og jeg vil gerne understrege, det her ikke er et trænerproblem.”