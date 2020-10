19-årig keeper griber Mighty Bulls ud

Mighty Bulls blev igen den lille i Rødovre Centrum Arena. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovre skød 24 gange mod Rungsteds mål, men det meste prellede af på den 19-årige keeper Frederik Dickow i Rungsteds mål. Trods overvægt i spil og chancer tabte tyrene igen.

Af Peter Fugl Jensen

To skud to mål. En skræmmende start for Mighty Bulls mod de formstærke nordsjællændere, der blandt andet udnyttede endnu en stor forsvarsfejl

I den anden ende skød tyrene løs, men den 19-årige Frederik Dichow stod sikkert og stoppede 10 skud i de første 20 minutter. Største chance fik topscorer Steffen Klarskov, men han fik ikke udbytte af sin friløber.

Alexander True blev budt velkommen hjem til debut i Metalligaen for sin barndomsklub med kampens første udvisning. Han satte en ren, men alt for sen tackling.

Rødovres eneste mål blev scoret af den svenske back Jonatan Nielsen. Det var svenskerens anden scoring i rødovretrøjen.

Med nederlaget holder Mighty Bulls fast i sidstepladsen.