Vilde blomster og flere hænder

2021 bliver på mange måder året, hvor Rødovre skruer op for bæredygtigheden, både den økonomiske, miljømæssige og menneskelige. Det fremgår af en lang række budgetresolutioner, der forpligter kommunen til at tænke langsigtet.

Af André Bentsen

Når man vedtager et husholdningsbudget for 3 milliarder kroner, er der, ligesom derhjemme i privaten, en lang række ting, der giver sig selv. Huslejen, maden på bordet og alle de andre ting, der ikke ændrer sig mærkbart år for år, men der er også ideologiske og politiske slagsmål om den retning byen skal bevæge sig.

Derfor har Rødovre Lokal Nyt ladet milliarder være milliarder, holdt vejret, og dykket ekstra ned i de sidste sider af budgettet for næste år. Her finder man nemlig de såkaldte budgetresolutioner.

Bestemmelser og hensigtserklæringer, der ikke direkte får millioner kastet i nakken eller betyder fyringer af ansatte, men som samtlige partier på rådhuset er enige om og derfor kommer til at tegne vores by i de kommende år.

Langsigtede investeringer

I mange år har det været en frustration, at der kun lægges budget fire år ud i fremtiden. Dét ændrer en ny budgetresolution, så man nu kan tænke endnu mere langsigtet.

Aftaleparterne er enige om, at investeringer og vedligehold skal tænkes langsigtet og klogt.

Derfor ønsker aftaleparterne, der arbejdes frem mod, at langsigtede planer for investeringerne kan drøftes på næste budgetseminar. Aftaleparterne er opmærksomme på, at direktionen arbejder på en samlet helhedsplan for

hele kommunen.

”I fremtiden bliver politikernes opgave ikke at bestemme, hvad der skal udføres her og nu, men at afsætte penge gennem flere år og så skal det være fagligheden, der bestemmer, hvor der er behov for renoveringer, så det ikke bliver politik om det er Islev, Rødovre Syd eller midtbyen, der begunstiges. Ligesom de cykelstier, der måske skal renoveres, skal være dem, der bruges mest,” forklarer Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Dansk Folkepartis Kim Hammer er enig.

“Det er klogt med de langsigtede planer og en rigtig god idé, at man kigger længere frem end før, så får vi et bedre overblik over, hvad der trænger mest,” siger han.

Systematisk arbejde med hygiejne

2021 bliver også året, hvor forvaltningen starter et systematisk arbejde med hygiejnestandarden på dagtilbuds-, skole- samt ældreområdet.

“Det skal undersøges, hvordan investering i opgraderet rengøring og professionalisering af hygiejnestandarder kan føre til nedbringelse af sygefravær, som kan skabe råderum og fornyet kvalitet,” står der i budgetresolutionen.

”Corona har lært os, at vi kan nedbringe sygefravær. Influenza er nærmest forsvundet blandt børn, men de 2,5 millioner kroner vi sætter ekstra af næste år, giver ikke særlig meget rengøring, derfor skal vi finde ud af, hvordan det skal gøres, så vi ikke bare spreder det ud over samtlige lokaler på en skole, men der, hvor der er flest kontaktpunkter. Håndtag, toiletter og så videre,” forklarer Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Mere biodiversitet

Det er historien om bierne og blomsterne. Ikke når den er bedst, men når den skal tage fat på flere årtiers negligering. Fra 2021 vil Rødovre undersøge muligheden for at fremme bio-

diversitet langs kommunens trafikveje og andre relevante områder eksempelvis i form af flere vilde og spiselige blomster.

“Undersøgelsen skal indgå som et delelement i den foreslåede analyse af kommunens gennemskærende veje,” hedder det endvidere i budgetresolutionen.

“Det har betydet meget for os, vi fik nedskrevet, at vi skal bringe vilde blomster mere i fokus blandt andet på noget af Tårnvej og i Espelunden. Det betyder meget for biodiversiteten. Vi har allerede en del bede med vilde blomster i Carlsro, hvor man kan se, hvordan sommerfugle og mange insekter nyder det,” siger Kenneth Rasmussen fra SF.

Direkte genbrug på den nye genbrugsplads

Der går ikke lang tid, før Dyreværnet i Islev får ekstra mange besøg, når den nye genbrugsplads åbner for enden af vejen. Nu beder politikerne samtidig forvaltningen om at under-

søge muligheden for direkte genbrug af byggematerialer og tekstiler i forbindelse med etablering af den nye genbrugsplads.

”I stedet for, at tingene ryger ud, kan man stille ting med værdi og lade andre nyde godt af dem. Det er ikke alle andre steder, det er en succes, for det er ikke meningen, der kommer en kassevogn og stjæler det og så sælger det som skrot. De penge kan kommunen selv bruge, men nu prøver vi,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Flere profilskoler

Der er bred enighed i kommunalbestyrelsen om, at Rødovres skoler skal løftes og i en fælles resolution melder rådhuset nu ud, at man er positivt stemt over for profilskoler og er, i lighed med de allerede etablerede profilskoler, indstillet på at afsætte den nødvendige økonomi.

”Hvis du kigger på Rødovre Skole, så har de Musikskolen, Viften og

Heerup Museum i gå-

afstand. Det kunne være en overvejelse at fokusere på kultur og kunst for dem, hvis de vil være en profilskole, men det skal komme fra lærere og elever. Vi afsætter bare 600.000 kroner ekstra til den skole, der vil være profilskole og er behjælpelige med konsulentbistand,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, der til daglig arbejder med skoleområdet i en af nabokommunerne.

“Som profilskole bliver man fokuseret på, hvad man vil kendes på. Det har vist sig, at en profil skærper sammenholdet på en skole. Det gode er også, at man trækker det omkringliggende samfund ind. Det ser man meget med Valhøj og idrætsforeningerne, hvilket gør skolen åben,” tilføjer han.

§ 17 udvalg om bæredygtighed

Som noget nyt – for Rødovre – ønsker parterne et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg nedsat.

Det skal have til opgave at fremkomme med anbefalinger til, hvorledes Rødovre Kommune, i samarbejde med borgere og virksomheder, skal arbejde med opfyldelse af Rødovre Strategien i forhold til

miljømæssig bæredygtighed og relevante verdensmål, herunder udbredelse af biodiversitet.

“Udvalget skal være bredt sammensat med repræsentation fra blandt andet erhvervsliv, relevante foreninger og borgere med interesse for opgaven,” står der i den beskrivelse, som alle partierne er blevet enige om at søsætte.

“Vi foreslog for nogle år siden, at man nedsatte et § 17, stk. 4 udvalg, hvor man involverede borgere,

erhvervsdrivende og specialister, der kunne behandle foreslag fra borgere. Dengang kunne det ikke lade sig gøre, men det er positivt, at det kan lade

sig gøre nu,” siger Kim Hammer fra Dansk Folkeparti.

Aktiveringsindsats styrkes for unge

Der lød noget af et ramaskrig, da Rødovre Lokal Nyt, før årets budgetforhandlinger, kunne afsløre, at Dansk Folkeparti ville kræve, at man tvangsaktiverede abejds-

løse, duelige unge.

Nu er aftaleparterne imidlertid blevet enige om, at der i udarbejdelsen af en ny beskæftigelsespolitik er særlig fokus på ungeindsatsen herunder at sikre, at de unge motiveres til at komme hurtigt i gang med uddannelse og job med inspiration fra netop det projekt fra Greve, som Dansk Folkeparti foreslog.

“De unge arbejdsdygtige, der får uddannelsesstøtte, skal selvfølgelig aktiveres. For det første får de unge mennesker en værdig hverdag med indhold,” siger Kim Hammer (O)

Mere konkurrence?

I 2021 er partierne bag budgetforliget blevet enige om at gennemføre en analyse af konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver.

For de konservative handler det om, at man får valuta for skattekronerne.

“Rødovre sender meget få opgaver i udbud sammenlignet med vores nabokommuner. Nu får vi undersøgt, hvad det præcis er vores nabokommuner konkurrenceudsætter, som vi ikke gør. Så kan vi afveje fordele og ulemper ved de andre kommuners tilgang. Jeg tror, vi kan gøre det bedre,” siger Kim Drejer Nielsen (C).

Tryg ejendomsskat

Det er vigtigt, at der er tryghed om ejendomsbeskatningen for alle, der bor i Rødovre. Aftaleparterne er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen skal drøfte konsekvenserne for boligejere og lejere, når de nye ejendomsvurderinger af alle ejendomme i kommunen er klar.

“Forvaltningen bedes forinden fremlægge en sag i kommunalbestyrelsen med afklaring af handlemuligheder, herunder vurdering af behov for en eventuel pulje til at afbøde konsekvenserne,” står der i budgetresolutionen.

”Vi oplever, når vi bor så tæt på hovedstaden, at grundskyld og ejendomsværdi stiger. Det kan udgøre en ret stor del af ens økonomi, hvis man er udenfor arbejdsmarkedet. Selvom det er udtryk for, at ens grund og bolig er mere værd, kan man ikke spise mursten, så når Christiansborg ikke vil hjælpe, må vi som kommune se på vores muligheder for at hjælpe dem, der kommer i knibe,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Noget De Konservative,

der i årevis har bragt spørgsmålet til forhandlingsbordet, er tilfredse med.

“Der hersker fortsat stor usikkerhed om ejendomsskattereguleringen i 2024. Derfor skal vi nu have afklaret, hvilke handlemuligheder kommunalbestyrelsen har, herunder om der er behov for en pulje til at afbøde konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger,” siger Kim Drejer Nielsen.

Islev Taekwondo Klubs aktiviteter samles

Islev Taekwondo Klub har oplevet så stor medlemstilgang, at klubbens rammer på Islev Skole ikke længere er tilstrækkelige.

Nu foreslår klubben en løsning, der kan samle alle aktivteter ved indretningen af de nye lokaler Ved Sportspladsen 14.

I en fælles resolution vil parterne undersøge om ønsket kan efterkommes gennem fondsmidler.

“Sidste år lykkedes det at forhandle os til, at de fik nyt klubhus. Desværre er arealet for lille, så i år er det mig en glæde, at de også får en udvidelse,” siger Kim Hammer (O).

Minimumsnormeringer

Partierne er blevet enige om, at Rødovre Kommune også fremadrettet vil modtage tilskuddet fra staten til løft af dagtilbudsområdet.

“SF er selvfølgelig glade for, at minimumsnormeringer bliver fremrykket,” siger Kenneth Rasmussen.

“Det vil helt sikkert betyde noget for daginstitutionerne, men vi er selvfølgelig ikke helt i mål, så vi vil anbefale, at det bliver rykket yderligere frem, således at vi kan have minimumsnormeringerne indfaset allerede fra 2022,” siger han og tilføjer:

“Derudover er der selvfølgelig stadig debatten om, hvordan det skal udregnes på grund af, at der i nogle beregninger medtages blandt andet ledere. Jeg ser dog meget positivt på, at minimumsnormeringer blev fremrykket.”

I Enhedslisten ser Marianne Christensen med stor tilfredshed på, at der i budget 2021 er afsat 2,5 millioner kroner ekstra årligt til at ansætte mere plejepersonale plejehjemmene.

“Det er ingen hemmelighed, at bedre normeringer altid har været i fokus hos Enhedslisten. Vi skal sørge for, at de ældre har det godt, men vi skal også sørger for, at personalet har det godt,” siger hun og tilføjer:

“Det er i disse tider under hårdt pres, både på grund af coronasituationen, men også på grund af den stigende tilvækst i ældrebefolkningen samtidig med, de ældre, der efterhånden kommer på plejehjem, vil være meget svage og have komplekse sundhedsmæssige problemstillinger.”

Skal PUC overleve

Først var Rødovres pædagogiske udviklingscenter egentlig foreslået nedlagt allerede fra starten af 2021.

I stedet skal forvaltningen nu undersøge, hvordan et fremtidigt niveau for materialesamlingen på PUC bør være

“Jeg er glad for, vi kunne bliver enige om, at besparelsen skal fjernes i 2021. Derefter må vi så drøfte, om PUC skal se ud, som det gør i dag eller om vi skal ændre på indholdet. Det var tydeligt på alle høringssvar fra skoler og daginstitutioner, at de ville være meget kede af, hvis det blev sparet væk. Det bliver brugt meget af både lærere og pædagoger,” understreger Kenneth Rasmussen (F).

Undersøgelse af vejforhold i Islev

Hvordan kan vejforholdene ved Jyllingevej og Islevdalsvej forbedres?

Det spørgsmål beder politikerne i samlet flok nu forvaltningen om at finde ud af ved blandt andet at se på længere drejebaner og regulering af signal.

Aftaleparterne er dog klar over, at Vejdirektoratet er vejmyndighed for dele af vejen og en eventuel løsning derfor skal koordineres med dem.

Pengereserve til beskæftigelsen

Arbejdsløsheden er vokset enormt i Rødovre under coronakrisen.

Derfor har alle partier i kommunalbestyrelsen skrevet under på, at der reserveres en del af kasseopbygningen til at håndtere uforudsete udfordringer på beskæftigelsesområdet, herunder eventuelle efterreguleringer af de statslige tilskud på området.

Reduktion af forurening fra brændeovne

Det har længe været kendt, at Rødovre huser mange brændeovne, der ikke er godt for miljøet.

Nu beder politikerne forvaltningen undersøge mulighederne for at regulere brugen af brændeovne med henblik på at begrænse (partikel)forureningen.

“Herunder bedes undersøgt mulighederne for finansiel støtte til skrotning og/eller udskiftning af forurenende brændeovne,” står der i budgetresolutionen.

Elevtal ønskes hvert halve år

Politikerne ønsker en halvårlig opgørelse af

elevtal på skoler og SFO-området.

Forvaltningen bedes derfor i 2021 om at undersøge konsekvenserne af en halvårlig opgørelse af elevtal på skolerne og SFO området.