Vil have Moria-børn til Rødovre

SF Rødovre mener, at Rødovre skal presse regeringen til at tage imod flygtninge fra Moria, ligesom man gjorde dengang krigen i Syrien var på sit højeste i 2017. Foto: Arkiv

Flygtningedebat Selvom der kun er plads til ca. 2.500 bor der lige nu mere end 12.500 flygtninge i den overfyldte lejr i Grækenland, Moria. Flere af dem er børn, der er flygtet uden forældre. Nu vil SF have, at Rødovre tager imod en del af dem.

Af André Bentsen

De sidste fem års flygtningekrise har skabt en humanitær krise, der tirsdag nat igen blev udstillet, da Marialejren i Grækenland blev offer for endnu en ødelæggende brand. Lejren huser 10.000 flygtninge mere, end der er plads til og det får nu SF i Rødovre til at opfordre regeringen til snarest muligt at tage imod uledsagede børn fra Morialejren.

Samtidig håber partiet, at Rødovre Kommune vil være med til at gå forrest og stille sig til rådighed til at modtage uledsagede børn fra Morialejren, der kan opnå asyl i Danmark.

”SF mener, at Rødovre Kommune bør lægge pres på udlændinge- og integrationsministeren for at Danmark skal tage imod uledsagede børn fra Moria-lejren så hurtigt som muligt,” skriver SF, der både er bekymret for COVID-19 smitte i lejren og for de mange brande, i et brev til borgmesteren.

”Spørgsmålet om Danmarks modtagelse af uledsagede flygtningebørn er regeringens og Folketingets ansvarsområde, og hjælpen til flygtningene skal fortsat foregå via allerede etablerede internationale og nationale kanaler og systemer, men SF mener, at vi som kommune skal opfordre Folketinget til at handle snarest,” skriver SF i brevet.

Hvor skal de bo

I Rødovre vil det dreje sig om 5-10 børn, og derfor gætter gruppeformand for SF, Kenneth Rasmussen på, at de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen kan se en større mening med sagen.

”Og at de tør udvise solidaritet og medmenneskelighed, når vi står i en sådan humanitær katastrofe,” siger Kenneth der ikke vil svare direkte på, hvor i Rødovre, eventuelle Moria-børn skal bo?

”Hvilke børn, der skal hvorhen, kommer til at foregå gennem staten og flygtningesystemet. Hvis Folketinget bestemmer, at Danmark skal tage imod de uledsagede børn, er det vigtigt for SF, at vi sender et signal om, at Rødovre er klar til at tage imod en mindre del af de børn, der får asyl. Først derefter kan man finde ud af hvor de skal bo, men det kommer jo an på alder. Nogle børn har en alder, der gør, at de skal bo i en værgefamilie,” understreger han.

Skal vi have råd til

En af dem, der har mest kontakt med flygtninge i Rødovre, er Ahmed Dhaqane, der også sidder i Børne- og Skoleudvalget, samt Børne- Ungeudvalget, for Socialdemokratiet.

Han vil gerne snakke med sine partifæller om at bakke op om forslaget.

”Personligt synes jeg, det er en god ide. Vi har et stort budget i Rødovre, så det skal vi simpelthen have råd til,” siger Ahmed Dhaqane, der også gerne vil være med til at sende et signal til Folketinget.

”Det er vigtigt, at Rødovre tager ansvar for Danmarks problemer, men også at Danmark tager ansvar for Verdenens problemer,” påpeger han.