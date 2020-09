Vigtig RH sejr i Lyngby

Nikoline Brøns Petersen spillede en stor kamp i sejren over Lyngby HK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs 1. divisionsdamer vandt en vigtig sejr mod oprykkerne fra Lyngby HK, i en uskøn håndboldkamp, hvor der måtte kæmpes hårdt for sejren, mod et ordinært Lyngbymandskab.

Af Flemming Haag

Febrilsk start.

Det blev en febrilsk start på kampen mellem Lyngby HK og Rødovre HK i Lyngbyhallen, søndag eftermiddag. I kampens første otte minutter løb RH ind i tre udvisninger, og de mange udvisninger ødelagde rytmen, og forhindrede RH i, at få sat sit spil i system.

Allerede efter et minut, faldt den første udvisning. Sophia Lind Nielsen scorede kampens første mål i undertal, hvor der var spillet to minutter. RH misbrugte et straffekast, og fik umiddelbart efter den anden udvisning, hvor der samtidig blev dømt straffekast til hjemmeholdet. Lyngby fik udlignet til 1-1 hvor der var spillet fem minutter. Nikoline Brøns scorede til 1-2 på straffekast, inden RH fik sin tredje udvisning, efter otte minutter. RH kom på 1-3 da Katrine Clasen øgede i undertal efter ni minutter.

Flere store redninger af Stinne Strøjr i perioderne hvor RH var i undertal, forhindrede en føring til hjemmeholdet. Der var spillet elleve minutter før det lykkedes Lyngby, at spille sig frem til en scoring.

De følgende minutter, blev der spillet med en høj fejlprocent, og begge hold var uskarpe. RH fik tingene under kontrol i en kort periode, og kom foran 7-12 efter tyve minutter. Så holdt RH en scoringspause på syv minutter, som Lyngby udnyttede til, at få reduceret til 10-12 efter en RH periode med koncentrationssvigt.

I halvlegens sidste fem minutter, fik Rødovre skabt lidt afstand, hvor Sarah Kejser og Sophia Lind Nielsen øgede til 10-14 inden Amalie Hjort, hamrede bolden op i det en målhjørne til pause stillingen 11-15.

En første halvleg præget af mange uprovokerede fejl, hvor der ikke var meget der fungerede for de to hold.

Mere spændende end velspillet anden halvleg.

Rikke Bundgaard Villadsen, øgede til 11-16 med den første scoring efter pausen. Hjemmeholdet kom tilbage og fik reduceret til 15-16, hvor der var spillet syv minutter af anden halvleg, efter en periode med forkerte beslutninger og sløsede RH afslutninger.

Træner Troels Brøns, tog en tiltrængt Team Time Out, hvorefter RH bragte sig foran 18-21 midt i halvlegen. Så fik RH sin fjerde udvisning, hvor ingen af holdene formåede at scorer. Nikoline Brøns trådte i karakter med to scoringer til 19-23, inden RH fik sin femte udvisning, hvor der resterede ti minutter af kampen. Lyngby fik reduceret til 20-23 i overtal, inden Katrine Clasen med sin sjette scoring til 20-24, og Nikoline Brøns med sin sjette scoring til 21-25 to minutter før tid sikrede RH de to point, inden hjemmeholdet fik reduceret til slutresultatet 22-25.

Sejren var fortjent, mod et ordinært Lyngby mandskab, men der var ikke meget der fungerede for RH. Der manglede rytme i spillet, valgt forkerte beslutninger og leveret afslutninger af svingende kvalitet.

Mod bedre modstandere, så går det ikke med to brændte straffekast, og misbruge mere end en håndfuld 100% chancer.

Stinne Strøjr stod en god første halvleg, og holdt RH inde i kampen med flere store redninger, i undertalssituationerne i kampens start. Sophia Lind Nielsen spillede en god første halvleg, Catrine Clasen var sikker fra distancen med seks scoringer og Nikoline Brøns Petersen tog ansvar, da det så svært ud i kampens slutning, og leverede generelt en god præstation.

Rødovre HKs næste kamp.

Søndag den 20. september kl. 15:00 mod Roskilde Håndbold i Rødovre Stadionhal.