Vi er i live

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Hvis du læser dette her, så betyder det, at du har overlevet Rødovres 1. plads i Sundhedsstyrelsens officielle Danmarksmesterskab i Corona!

Af Chrummer

Det så helt sort ud og pestlægerne stod ved kommunegrænsen klar til at brænde byen ned og slå bestanden af ænderne ned i Damhussøen. Bedemænd helt fra Køge havde kaldt ekstra mandskab ind og samtlige kirkegravere i Region Hovedstaden blev bedt om at slibe spaderne og være på tilkaldevagt.

MEN VI OVERLEVEDE – TILLYKKE!!!

Smittetallet er nede på 8 og så røg Rødovre igen væk fra TV2 Lorry og P4 Københavns sendeflade. 16 smittede = katastrofe. 8 smittede = skide lige meget. Sådan kan man gå fra hot til snot på en lille uges tid.

Men corona er her stadig. De stakkels mennesker som må stoppes sammen i tog og busser har nu fået påbudt mundbind. Min kone tilhører den gruppe af mennesker. Jeg har prøvet at citere Margaret Thatcher for hende. Thatcher udtalte engang i 80’erne: ”Har du passeret de 25 år og stadig er afhængig af offentlig transport, så ER du en fiasko!” Hun undskylder dog sin fiasko med, at hun arbejder i Kbh Centrum og at hun ikke har andre muligheder.

Nå, men hun har så måttet indkøbe mundbind og skal dagligt del-

tage i maskerade-ballet på storbyens stationer. Det passer hende ikke, men hun gør selvfølgelig, som hun får besked på.

Min kone hører nok til blandt de høfligste mennesker med et meget kultiveret sprog – ja, også på det punkt er vi forskellige. Når jeg for eksempel siger at noget var ”Fucking sjovt”, så ville min kone i stedet vælge at sige ”Meget morsomt”. En dag træder hun ind på perronen og er ved at finde mundbind og rejsekort frem, da en ældre dame – iklædt noget nær fuld operationssygeplejerske udrustning inklusiv mundbind, visir og gummihandsker kombineret med corona-angstneuroser – vredt råber min kone an:

”Man skal altså have mundbind på, når man kommer ind på perronen!”

Min kone glemmer alt om kultiveret sprogbrug og får en nedsmeltning: ”Hold dog din kæft og pas din egen perron. Jeg er sgu da for helvede ved at tage mundbindet på!” Ja, 6 år på Vestegnen har unægteligt sat sine sproglige spor.

Jeg synes stadig, at vi skal passe på hinanden – MEEEEEN kan vi ikke droppe alle disse selvudnævnte Corona-politibetjente. Smittetallet er så lille, at der faktisk er større statistisk sandsynlighed for, at man som Corona-politibetjent, vil miste livet ved i affekt at blive skubbet ud foran Linje B mod Farum, end at dø af Corona.