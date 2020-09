Venneforening køber kunst til museum

Heerup Museets Venner har købt to originale skitser til Heerup Museum. En farvekridttegning og en blyantstegning til Søndag i Rødovre fra 1985 af en privat ejer. Foto: Arkiv

kunst Heerup Museets Venner har købt to originale skitser til museet på Rødovregaard.

Af Christian Valsted

Kunstskatten fortsætter med at vokse på Heerup Museum og denne gang er det museets venneforening, Hee-

rups Museets Venner, der er de glade givere.

For 12.000 kroner har foreningen, der tæller mere end 200 medlemmer, investeret i to originale skitser. En farvekridttegning og en blyantstegning til Henry Heerups værk ’Søndag i Rødovre’ fra 1985.

Skitserne er købt af en privat ejer, der sælger ud af en stor samling.

Ifølge vedtægterne for Heerup Museets Venner skal eventuelt overskud bruges til køb af værker til kommunens samling og det var klart, at netop disse tegninger bør være her i Rødovre fremover, fortæller Ruth Mørch, der har været formand for venneforeningen siden 2003.

”Vi har over 200 medlemmer i venneforeningen og 10 kroner af kontingentet går til køb af kunst. Vi har hjulpet med indkøb tidligere og jeg er glad for, at vi blev tilbudt netop disse skitser, da ’Søndag i Rødovre’ er meget lokalt forankrede og refererer direkte til Rødovre Kommune,” siger Ruth Mørch.

Det er ikke altid, at venneforeningens midler rækker, men i dette tilfælde lykkedes det at erhverve de to skitser for en samlet pris, der var til at betale.

”Tidligere har vi i venneforening forsøgt at købe

værker, men vi oplever tit, at værkerne er gået til købere i udlandet. Vi har også oplevet, at Heerups kunst er blevet solgt for millionbeløb og når beløbene kommer op i den størrelsesorden, er der ikke meget, vi kan gøre,” fortæller Ruth Mørch, der er formand for Heerup Museets Venner.

Tanker ses i skitserne

På Heerup Museum er der, ikke overraskende, glæde at spore hos museumsleder Anni Lave Nielsen, der netop har fået tegningerne ind og nu skal have dem forbi indramningen, før de kan udstilles, så alle, der har lyst, kan få fornøjelsen af dem.

”Kernen i et kunstmuseum er de værker, der er i samlingen og det er herfra, vi fortæller historier. Heerup Museums Venners hjælp til at købe skitserne til ’Søndag i Rødovre’ sikrer på den måde, at vi altid kan vise disse netop her, hvor de er lavet og hvor mange genkender broen, tyren og svanerne,” siger Anni Lave Nielsen, inden hun nævner, hvorfor skitserne er særlige.

”Det er ofte i skitserne, at vi mest tydeligt ser kunstnerens tanker og overvejelser. I processen fra blyantstegning til færdigt værk ser det for eksempel ud til, at Heerup har tænkt at tyren skal se lidt mere venlig ud,” siger hun.



