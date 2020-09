Udstiller billeder uden mennesker

Oplev et udvalg af fotograf Per Dyrbys studie i Stilleben, når han for første gang udstiller solo på Rødovre Bibliotek. Foto: Per Dyrby

udstilling I årevis var han Rødovre Kommunes faste fotograf, men det kan man ikke se på de billeder, som Per Dyrby udstiller i disse uger på Rødovre Bibliotek. Den lokale fotograf viser nemlig et udvalg af stilleben frem.

Af Christian Valsted