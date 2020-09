Udskyder genåbning af Damhuskroen

Old Irish Pub har besluttet at finde en mere passende dato for åbningen, som en konsekvens af den nuværende corona-situation. Foto: Brian Poulsen/arkiv

damhuskroen Der var lagt op til et brag af en åbningsfest på Damhuskroen på fredag, men Old Irish Pub har besluttet at finde en mere passende dato for åbningen, som en konsekvens af den nuværende corona-situation.

Af Christian Valsted

Med store bannere på Damhuskroens facade har Old Irish Pub i flere uger reklameret med gratis fadøl og en ’grand opening’ af den historiske kro fredag den 4. september, men fadølshanerne kommer ikke på overarbejde alligevel, da de nye forpagtere har valgt at finde en mere passende dato for åbningen af den nye pub.

”Vi skal passe på vores gæster og lige nu er vi meget opmærksomme på, hvad der sker ude i samfundet og hvilke beslutninger der træffes på Christiansborg. Derfor åbner vi ikke på fredag, som vi ellers i første omgang havde lagt op til,” fortæller partner og marketingdirektør hos Old Irish Pub, Kasper Toft Jørgensen.

Det er det nuværende forsamlingsforbud og den generelle corona-situation, der ikke er forenelig med et brag af en åbningsfest på Damhuskroen.

”Vi vil gerne åbne Damhuskroen til en kæmpe fest, som man kender dem fra gamle dage på kroen, og det kan ikke lade sig gøre lige nu. Derfor har vi besluttet at finde en ny dato, der er mere passende,” siger Kasper Toft Jørgensen, der ikke har nogen fornemmelse af, hvordan det bliver.

”Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men vi håber at der snart sker noget, så vi kan få skudt noget øl ud gennem fadølshanerne,” siger Kasper Toft Jørgensen, inden han oplyser, at de historiske lokaler på Damhuskroen har fået et ansigtsløft med ny scene, dansegulv og er blevet indrettet i Old Irish Pubs velkendte grønne farver.

På irske hænder

I foråret blev Damhuskroen solgt for et tocifret millionbeløb til det fynske ejendomsselskab Proximus, der tilbage i 2005 også købte den store nabogrund, der tidligere husede Damhus Tivoli, og hvor der i dag er opført boliger.

I juni måned kunne pubkæden Old Irish Pub så afsløre, at de skal forpagte stedet.

”Jeg er simpelthen ovenud glad for, at det her er faldet på plads. Det er fantastisk at overtage et sted med sådan en historie. Det forpligter. Damhuskroen har altid været et folkeligt samlingspunkt, og vi tager nu ansvar for at videreføre den imponerende historie. Her passer vores koncept rigtigt godt, fordi vi lægger stor vægt på den hyggelige oplevelse og den høje standard,” udtalte adm. direktør for Old Irish Pub, Peder Blak tilbage i juni måned.