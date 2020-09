Tyv gemte sig i have

En høj indbrudstyv med hættetrøje stak søndag eftermiddag af efter et indbrud på Kistrupvej. Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner. Foto: Arkiv

politi En høj indbrudstyv med hættetrøje stak søndag eftermiddag af efter et indbrud på Kistrupvej. Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner.

Af Christian Valsted

Flere patruljer rykkede søndag klokken 15.53 ud til en villa på Kistrupvej, hvor en indbrudstyv gemte sig i en have.

Den mandlige indbrudstyv, der beskrives som ca. 190 cm høj med sort hættetrøje og sorte bukser, havde kort tid forinden begået et indbrud, men selvom politiet rykkede talstærkt ud til Kistrupvej, lykkedes det ikke at fange den formodede gerningsmand.

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, som har set noget mistænkeligt i området. Politiet kan kontaktes på telefon 43861448.