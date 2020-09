Tre råd til at forny sin garderobe til hver eneste sæson

SPONSORERET INDHOLD Det er sådan med tøjmode, at den har det med at ændre sig. Selv dem som går allermest op i det, skal bruge masser af tid og kræfter på altid at følge med, og det er for slet ikke at tale om, de penge du hurtigt kan komme til at smide i din garderobe, hvis du gerne vil være med på moden.

Når det er sagt, er der absolut intet i vejen for at ville give din garderobe lidt nyt liv før hver sæson.

Her får du tre råd til, hvordan du nemt kan forny din garderobe til hver eneste sæson.

1. Tag et minimalistisk og tidløst udgangspunkt

Hvis du ikke vil lægge for mange penge i din garderobe mange flere om året, så er et råd faktisk at fokusere mere på de tidløse elementer af kvindemode.

Her kan du for eksempel lægge et fokus på klassiske feminine silhuetter i neutrale eller tidløse farver som sort, hvid og rød. På den måde bliver det nemt at sammensætte outfits med mere moderne elementer.

2. Køb tøj af god kvalitet

Sørg for at købe tøj af en god kvalitet, der holder i mange år. Det franskklingende, men dog danske tøjmærke Rue de Femme, er et godt eksempel på, hvordan man laver både smukt og moderne tøj af god kvalitet.

3. Hold øje med sæsonens trends

Endelig kommer vi så til, hvordan du kan inkorporere sæsonens trends i din garderobe. Hvis du har et godt udgangspunkt, vil det typisk ikke være nødvendigt at købe for mange moderne elementer.

Hold øje med sæsonens trends. Det gælder både sæsonens farver, faconer og materialer. Så vil du nemmere kunne finde lige netop de ting, du mangler i din garderobe.