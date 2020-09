Tilfældigt møde har ført amerikansk sanger helt til Rødovre

Den amerikanske sanger og sangskriver Todd Alsup giver koncert i Viften fredag aften. Foto: Matt Baker

koncert Sanger og sangskriver Todd Alsup er Newyorker helt ind til benet og for et par år siden stod det ikke i stjernerne, at han skulle sætte sig bag klaveret i Kulturhuset Viften. Men et tilfældigt møde med borgmester Britt Jensen ændrede på netop dét.

Af Christian Valsted

At Kulturhuset Viften har udenlandske kunstnere på plakaten er ikke usædvanligt. Kulturhuset har en bred musikalsk profil, men at Rødovres kulturhus skulle sætte krog i den amerikanske sanger og sangskriver Todd Alsup, kan udelukkende tilskrives et helt tilfældigt møde med Rødovres borgmester Britt Jensen (S) tilbage i 2016.

Den alsidige musikalske kunstner Todd Alstrup var indtil for nyligt fast tilknyttet newyorker-restauranten Redeye Grill, hvor han fra sit piano underholdt stedets gæster og det var under en ferie i storbyen, at Britt Jensen og manden Jens satte sig ind bagerst i restauranten, imens Todd sad bag klaveret.

Britt Jensen blev blæst bagover at Todds stemme og i en pause hilste Todd på de danske gæster. Det blev startskuddet til et venskab, der nu har ført den amerikanske musiker hele vejen til Danmark og lille Rødovre for tredje gang.

Overraskede Britt i Viften

I januar 2019 fløj Todd Alsup hele vejen fra New York til Rødovre for at overraske Britt Jensen, der i Viften fejrede 25-års

jubilæum.

”Da Jens (Britts mand, red.) ringede og spurgte, om jeg ville spille til Britts reception, var jeg ikke i tvivl. Det er dét, venner gør for hinanden,” siger Todd Alsup. Han fortsætter:

”Da jeg første gang hilste på Britt, i en spillepause på restauranten i New York, var hun stille og måske lidt genert, men efter vi har lært hinanden at kende, kan jeg sige, at hun er en af de mest generøse og kloge mennesker, jeg nogensinde har mødt. Det er et venskab for livet,” fortæller Todd Alsup om venskabet med Rødovres borgmester.

Til receptionen i 2019 spillede Todd et par udvalgte numre for Britt og de fremmødte gæster, men minikoncerten i Viftens Foyer gjorde så stort indtryk på kulturhusets daglige leder, Lau Wulfsberg, at Todd blev booket til en koncert allerede samme forår.

Artiklen fortsætter under billedet…

Kærlighed til New York

Nu er han tilbage igen og på fredag skal han give endnu en koncert i Viften, hvor 150 siddende gæster kan opleve, hvad Britt Jensen faldt for på en restaurant i New York.

Todd Alsup har en varm og fængende stemme, når han fremfører en blanding af egne numre og coverudgaver af kendte sange. Stilen er poppet med noter af soul og romantisk R&B og inspirationen kommer blandt andet fra Stevie Wonder, Elton John og John Legend. Samtidig har Todd en helt særlig evne til at underholde sit publikum, når han sidder bag klaveret og det vil publikum med garanti opleve på fredag, hvor der stadig er ledige billetter.

Med sig til Rødovre har han en helt ny sang, der blev udgivet som COVID-19 lagde New York og resten af verden ned.

Singlen ’Manhattan’ er en kærlighedserklæring til den by, han selv elsker og bor i og musikvideoen viser, hvilken særlig ånd, der, ifølge Todd Alsup, er i New York.

”Verden ændrede sig, da jeg skulle udgive sangen. Og især New York, der blev ramt hårdt af COVID-19. Jeg bor tæt på en af New Yorks store hospitaler og hver aften klokken 19, åbnede newyorkerne deres vinduer og klappede, som en hyldest til sundhedspersonalet. Jeg boede også i New York under 9/11, hvor jeg oplevede noget af den samme ånd og styrke, som newyorkere har,” fortæller Todd om musikvideoen og singlen ’Manhatten’, der handler om at have et personligt forhold til New York.

”New York er et meget intenst og fantastisk sted, men der er også mange udfordringer. Der er dyrt at bo, der er larmende, beskidt og det kan også være et ensomt sted til tider.

Alle dage kommer med udfordringer og dem elsker jeg. De inspirerer mig og derfor ville jeg skrive en kærlighedssang til New York, men med alle kærlighedshistorier er der komplikationer.”

“Jeg elsker og hader byen på samme tid. I sangen forsøger jeg at forklare, hvorfor jeg elsker byen mere end jeg hader den og hvorfor jeg aldrig kunne forlade den, uanset hvor meget jeg forsøgte,” fortæller han om sangen, som Alsup med stor sandsynlighed vil fremføre i Viften på fredag, hvor han går på scenen klokken 20.